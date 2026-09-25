Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Buxoro viloyati
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Buxoro viloyati, Oʻzbekiston

;
Olot tumani
5
Buxoro
4
11 ob'ektlar topildi
Tijorat 90 m² _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Tijorat 90 m²
Mirabad, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
SOTISH (turar-joy bo‘lmagan) TIJORAT KO‘CHMAS MULK: #Mirobod tumani Belgilangan manzil: Mos…
$239 799
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 155 m² _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Tijorat 155 m²
Mirabad, Oʻzbekiston
Maydoni 155 m²
SOTISH (turar-joy BO'LMAYOTGAN) BIRLAR FOYDALI INVESTITSIYA!!! #Mirobod tumani Belgilangan …
$279 765
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 125 m² _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Tijorat 125 m²
Mirabad, Oʻzbekiston
Maydoni 125 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Мирабадский район О…
$154 870
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 153 m² _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Tijorat 153 m²
Mirabad, Oʻzbekiston
Maydoni 153 m²
Продаётся (НЕ ЖЕЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Мирабадский район Ориентир: улица…
$649 455
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ПРОДАЕТСЯ Новая Гостиница «Эмир» 4 звезды _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
ПРОДАЕТСЯ Новая Гостиница «Эмир» 4 звезды
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 53
Maydoni 2 700 m²
Qavatlar soni 4
Buxoroning eng hayratlanarli va qadimiy madaniy yodgorliklaridan biri ro‘parasida joylashgan…
$1 200
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский
Tijorat 150 m² _just_in Olot tumani, Oʻzbekiston
Tijorat 150 m²
Olot tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 2
$60 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Shahar markazidagi tijoriy mulk _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Shahar markazidagi tijoriy mulk
Buxoro, Oʻzbekiston
Maydoni 2 690 m²
Qavatlar soni 3
Ko‘p tarmoqli tijorat binosi sotuvga qo‘yildi. Mazkur bino maktab, shifoxona, mehmonxona, bi…
$2,00M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Продаётся офис 100м2 Ор-р Исмоил Гулрух _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Продаётся офис 100м2 Ор-р Исмоил Гулрух
Buxoro, Oʻzbekiston
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 5
❗️OFIS SOTILADI❗️ ⭕️Hudud: (50m2)  +  podval (50m2) ⭕️Joylashuvi  :  Buxoro shahrida ⭕️Or…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Globus
Aloqa tillari
Русский
Хостел , _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Хостел ,
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 11
Hammomlar soni 10
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 2
2 qavatli yotoqxona sotiladi. Jami 40 kishi mavjud 2 oshxona, 2 yashash xonasi, garaj, xol…
$170 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
+998934790057 _just_in Khukumatabad, Oʻzbekiston
+998934790057
Khukumatabad, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 1
$75 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Tijorat 5 112 m² _just_in Jondor tumani, Oʻzbekiston
Tijorat 5 112 m²
Jondor tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 5 112 m²
Qavatlar soni 1
$40 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha