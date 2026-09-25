Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Samarqand
  3. Tijorat

Tijorat mulki Samarqandda, Oʻzbekiston

;
41 ob'ekt topildi
Tijorat 380 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 380 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 380 m²
Qavatlar soni 3
Продается Гостиница 4х этажная Вдоль дороги Площадь 380м2 Номеров 5 На 20 посет…
$360 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Shahar markazida mehmonxona joylashgan yer uchastkasi _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Shahar markazida mehmonxona joylashgan yer uchastkasi
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 1 600 m²
Qavatlar soni 3
Shahar markazida mehmonxona majmuasi joylashgan yer uchastkasi sotiladi. Ushbu yer uchast…
$4,75M
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 4 100 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 4 100 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 4 100 m²
Qavat 1/2
$1,20M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Tijorat 10 000 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 10 000 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 10 000 m²
Qavat 1/3
$550 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Продаётся ресторан _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Продаётся ресторан
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 2
Uskuna va to'xtash joyi bilan jihozlangan restoran sotiladi
$130
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 6 000 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 6 000 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 6 000 m²
Qavat 1/1
$200 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 20 000 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 20 000 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 20 000 m²
Qavat 1/1
$200 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 750 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 750 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 750 m²
Qavat 1/1
$555 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 8 000 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 8 000 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 8 000 m²
Qavat 1/1
$355 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 30 000 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 30 000 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 30 000 m²
Qavat 1/1
$300 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 30 000 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 30 000 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 30 000 m²
Qavat 1/1
$100 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 2 000 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 2 000 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 2 000 m²
Qavat 1/1
$220 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 20 000 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 20 000 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 20 000 m²
Qavat 2/2
$350 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Продается недвижимость в центре Самарканда _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Продается недвижимость в центре Самарканда
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 2 050 m²
Qavatlar soni 1
Egasidan sotiladi ko'chmas mulk, Samarqand markazida! Ajoyib joylashuv, yaxshi rivojlangan …
$1 000 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 1 400 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 1 400 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 1 400 m²
Qavat 1/2
$800 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 1 400 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 1 400 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 1 400 m²
Qavat 1/1
$180 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 712 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 712 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 712 m²
Qavat 2/2
$500 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 12 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 12 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 12 m²
Qavat 1/1
$25 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 1 300 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 1 300 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 1 300 m²
Qavat 1/1
$620 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 20 000 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 20 000 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 20 000 m²
Qavat 1/1
$470 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 75 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 75 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 75 m²
Qavat 1/5
$150 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 10 000 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 10 000 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 10 000 m²
Qavat 1/1
$210 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 5 000 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 5 000 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 5 000 m²
Qavat 1/1
$200 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 10 000 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 10 000 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 10 000 m²
Qavat 1/1
$450 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 5 000 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 5 000 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 5 000 m²
Qavat 1/1
$200 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 8 000 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 8 000 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 8 000 m²
Qavat 80/1
$80 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
ВдольДороги с готовыми Бизнесами Помещение Продаётся в Центре Города,св Аренду _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
ВдольДороги с готовыми Бизнесами Помещение Продаётся в Центре Города,св Аренду
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 12 m²
Qavatlar soni 1
Tayyor biznes bilan 4 ta qo'l yo'llari bo'ylab aylantirish chorrahasida shahar markazidagi b…
$22 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Xalil Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 99 999 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 99 999 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 99 999 m²
Qavat 1/1
$105 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 75 000 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 75 000 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 75 000 m²
Qavat 1/1
$750 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 1 600 m² _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Tijorat 1 600 m²
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 1 600 m²
Qavat 1/1
$250 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО Ласточка сервис
Aloqa tillari
Русский