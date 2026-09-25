Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Qashqadaryo viloyati
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Qashqadaryo viloyati, Oʻzbekiston

;
Mirishkor tumani
7
7 ob'ektlar topildi
Tijorat 913 m² _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Tijorat 913 m²
Mirabad, Oʻzbekiston
Maydoni 913 m²
Bino sotiladi! Mirobod tumani Nukus ko'chasi Belgilangan joy: Rossiya elchixonasi Umumiy …
$2,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 297 m² _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Tijorat 297 m²
Mirabad, Oʻzbekiston
Maydoni 297 m²
Mirobod tumanining strategik jihatdan juda muhim qismida, Shimoliy vokzal (Severniy vokzal) …
$999 707
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 910 m² _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Tijorat 910 m²
Mirabad, Oʻzbekiston
Maydoni 910 m²
Mirobod tumani Sankt Nukus Turar joy bo'lmagan binolar Maydoni-910 m2 1-qavat - 580 m2 Er…
$1,65M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 90 m² _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Tijorat 90 m²
Mirabad, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
Shoshilinch sotiladi Turar joy bo'lmagan binolar Mirobod tumani Pervushka / "Infinity" turar…
$230 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 110 m² _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Tijorat 110 m²
Mirabad, Oʻzbekiston
Maydoni 110 m²
Tijorat ko'chmas mulki sotiladi - Yo'l bo'yida Manzil: Mirobod tumani Belgilangan joy: Tsum…
$440 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 72 m² _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Tijorat 72 m²
Mirabad, Oʻzbekiston
Maydoni 72 m²
Mirobod tumanining faol va gavjum hududlaridan biri — Sarakulka maydonida, Shimoliy vokzal (…
$137 960
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 550 m² _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Tijorat 550 m²
Mirabad, Oʻzbekiston
Maydoni 550 m²
Mirobod tumani Sankt Nukus Yangi bino Turar joy bo'lmagan binolar Qavat-1 Maydoni-550 kv…
$2,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring