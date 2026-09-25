Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Samarqand viloyati
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Samarqand viloyati, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Samarqand
221
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
222 ob'ekt topildi
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
UP UP
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 59 m²
Qavat 1/4
1-комнатная квартира с евроремонтом в кирпичном доме | Самарканд, район Гагарина Предлага…
$45 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 32 m²
Qavat 4/4
Продаётся  1 комнатная  квартира  в престижном районе города с евро ремонтом . Кол.ком: 1 …
$42 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 32 m²
Qavat 1/4
Продаётся  1 комнатная квартира с хорошем ремонтом в хорошем районе города кирпичном доме . …
$42 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 32 m²
Qavat 1/4
Срочно продается 1 комнатная квартира 1 этаж 4 этажныц дом Еаро ремонт Ориентир ул.Гаг…
$45 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 32 m²
Qavat 3/4
Продаётся  1 комнатная  квартира переделана на 2х комнатную квартиру в престижном районе гор…
$44 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 81 m²
Qavat 2/7
Заходи и Живи🔥 3х комнатная квартира в Новостройке с Лифтом ( Согдиана,   ориентир мед .колл…
$87 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 73 m²
Qavat 7/15
Elit yangi binoda kvartira sotiladi. HAVAS PREMIUM Birinchi 4 qavat savdo markazi, barcha i…
$92 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 32 m²
Qavat 3/4
Продаётся  1 комнатная  квартира  в престижном районе города с отличным ремонтом . Кол.ком:…
$44 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 52 m²
Qavat 6/6
E'lon raqami 2364 6 qavatli uyning 6-qavatida elit yangi binoda 2 xonali (mansard) 52 kv/m …
$24 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 48 m²
Qavat 1/5
Спешите! Продаётся 2х-комнатная квартира Вторичка переделанная в 3-комнатную на 1-этаже в 5-…
$47 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Samarqand real estate Amir
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 47 m²
Qavat 3/4
Реклама № 2862 В элитной новостройке продаётся 2х комнатная квартира 47 кв/м на 3 этаже…
$39 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 49 m²
Qavat 6/6
E'lon raqami 2606 Elit yangi binoda 6 qavatli binoning 6-qavatida 49 kv/m 2 xonali (mansar…
$34 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 3/5
Yangi binodagi 2 xonali kvartiramni sotaman (2/3/5 - o'rta). 2020 62 m2 Mebel bilan jihozlan…
$52 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 83 m²
Qavat 2/10
Реклама № 2777 В элитном новостройке продаётся 3х комнатная квартира (коробка) 83 кв/м на…
$52 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 77 m²
Qavat 8/8
E'lon № 1912 8-qavatda 3 xona Ko'chmas mulk agentligi Ko'chmas mulk Parviz Telegram kana…
$48 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real Estate Parviz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 110 m²
Qavat 3/8
Реклама № 2758 В элитной новостройке продаётся 3х комнатная квартира 110 кв/м на 3 этаже 8…
$68 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 4 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 75 m²
Qavat 5/5
Реклама 3008 Адрес: Согдиана Ориентир: Котельная Тип жилья: Вторичка Тип строение: Панел…
$42 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 90 m²
Qavat 3/6
Реклама № 1836 3х комнатная на 3 этаже Агентство Недвижимости Real Estate Parviz Телегра…
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real Estate Parviz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 45 m²
Qavat 3/5
Реклама № 2775 Продаётся 2х комнатная квартира на 3 этаже 5 этажного дома. Квартира с ев…
$43 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 80 m²
Qavat 3/6
Men 5 qavatli yangi binoning 3-qavatida joylashgan, umumiy maydoni 80 m2 bo'lgan 3 xonali kv…
$88 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 45 m²
Qavat 4/4
Реклама 2953 Адрес: Мархабо Ориентир: кафе Тотус Тип жилья: Вторичка Тип строение: Кирпи…
$35 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 80 m²
Qavat 2/6
Реклама № 2610 В элитной новостройке продаётся 3х комнатная квартира (студия) 80 кв/м на 2…
$70 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 70 m²
Qavat 1/3
Реклама 2900 Адрес: ул.Гагарина Ориентир: Олтин Самарканд Тип жилья: Вторичка Тип строен…
$45 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 75 m²
Qavat 4/4
Реклама №2376 Продаётся 3х комнатная квартира 77 серия на 4 этаже 4 этажного дома. Квартира…
$50 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 44 m²
Qavat 4/4
Reklama 2970 Manzil: Partiya qurultoyi Belgilangan manzil: 42-maktab Uy-joy turi: Qayta so…
$33 800
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira
Samarqand, Oʻzbekiston
Тел.: Продаю квартиру: 1. 75м2 в новостройке без ремонта (коробка). Квартира находит…
$560
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand viloyati, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand viloyati, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 55 m²
Qavat 8/9
2 xonali, 54 m², 8/9 qavat, Yevroremont – Ikar, Brilliant City yonida ✅Agar siz toza, tay…
$57 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 150 m²
Qavat 3/12
#кв_3х ⬇️ Описание ⬇️   НОВОСТРОЙКА 3+Хол+ТЕРРАСА/3/12 Ул.Амира-Темура  (Ор-р: Я…
$149 900
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira 4 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 140 m²
Qavat 3/8
Keling va yashang! Shoshilmoq! Elit yangi binoda 8 qavatli binoning 3-qavatida 4 xonali yev…
$155 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Samarqand real estate Amir
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 75 m²
Qavat 4/5
E'lon raqami 2535 5 qavatli uyning 4-qavatida 3 xonali kvartira sotiladi. Kvartira yaxshi…
$41 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский

Mulk turlari in Samarqand viloyati

ko'p darajali kvartiralar

Ko'chmas mulk parametrlari

tog 'manzarasi bilan
arzon
elita