Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent viloyati
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Toshkent viloyati, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Ahangaran District
3
Qibray district
102
Zangiota Tumani
8
Parkent district
3
Ko'proq ko'rsatish
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
196 ob'ektlar topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 78 m²
Qavat 3/6
$70 905
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 36 m²
Qavat 7/6
$30 847
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavat 2/6
$45 686
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 2 xonalar _just_in Ahmad Yasawi, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Ahmad Yasawi, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 65 m²
Qavat 4/8
Ибн сино Пальма ортида янги новостройка. 8 каватли дом 4 чи кават 2 хона 65 кв² Яп янги уй.…
$69 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 36 m²
Qavat 2/6
$32 803
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavat 5/6
$44 848
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 78 m²
Qavat 7/6
$66 677
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 45 m²
Qavat 2/6
$40 935
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 59 m²
Qavat 3/6
$54 092
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Zangiata, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 60 m²
Qavat 1/7
Shoshilinch sotiladi Yang tuman tushmoqda 3A .3/1/7. 60 m² Mumkin bo'lgan ipoteka Or-r me…
$68 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Nurafshon (Toytepa), Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Nurafshon (Toytepa), Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 71 m²
Qavat 4/9
Осталась последняя 2 комнатная квартира Специальное ограниченное предложение: Всего 7 50…
$626
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 77 m²
Qavat 2/6
$70 539
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 77 m²
Qavat 5/6
$69 245
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 36 m²
Qavat 3/6
$32 803
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 71 m²
Qavat 2/6
$64 966
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavat 4/6
$44 848
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 36 m²
Qavat 4/6
$32 201
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 59 m²
Qavat 2/6
$53 636
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Bekobod, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Bekobod, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 42 m²
Qavat 2/4
2-кават , 2-хонали квартира 🆕 Янги қурилган дом Кредити йўқ 💰 Нархи 17.000 $
$17 000
QQS
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavat 5/6
$44 848
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavat 7/6
$42 962
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 45 m²
Qavat 7/6
$38 494
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 36 m²
Qavat 2/6
$32 803
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Troitsk, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Troitsk, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 84 m²
Qavat 1/2
Продаётся просторная 3-комнатная квартира в Чирчике площадью 84 м². Квартира расположена …
$55 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 36 m²
Qavat 4/6
$32 201
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 77 m²
Qavat 3/6
$70 539
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 36 m²
Qavat 7/6
$30 847
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 54 m²
Qavat 2/9
Srochno sotiladi. Uy idealniy xolatda. Rasmda qanaqa bosa shunaqa xolatda sotiladi. Bunaqa n…
$41 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavat 6/6
$44 010
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavat 4/6
$44 848
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari in Toshkent viloyati

bir xonali
ikki xonali

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
tog 'manzarasi bilan
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita