Kvartira narxi Buxoroda tumanga va uy holatiga qarab o‘zgaradi. O‘rtacha hisobda 1 kvadrat metr narxi taxminan 900–1200 AQSh dollarini tashkil etadi. Yangi turar joy majmualari va nufuzli hududlarda narx bundan yuqori bo‘lishi mumkin, eski uy fondida esa — pastroq.
Ko‘chmas mulkni Buxoroda xarid qilishning asosiy afzalliklari — bu shaharni o‘rab turgan noyob tarixiy muhitdir. Bundan tashqari, boshqa O‘zbekiston shaharlari bilan solishtirganda, narxlar ancha qulay. Shuningdek, turizmga bo‘lgan talab tobora oshib bormoqda, bu esa kvartirani ijaraga berish uchun jozibador variantga aylantiradi. Bundan tashqari, shaharda rivojlangan infratuzilma va qulay transport aloqalari mavjud.
Xaridorlar ko‘pincha Taxti-Sangin, Shahriston va shaharning markaziy hududlarini tanlaydi. Bunga sabab — bu joylarning qulay joylashuvi, madaniy obidalar yaqinligi va rivojlangan infratuzilmasidir. Ushbu hududlarda tirbandlik kam, shuningdek, yaxshi maktablar va savdo markazlari mavjud. Bu esa ularni ayniqsa oilalar uchun jozibador qiladi.