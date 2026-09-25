Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Buxoro
  3. Turar joy
  4. Kvartira

Buxoroda kvartiralar savdosi, O‘zbekiston

;
bir xonali
25
ikki xonali
5
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
53 ob'ekt topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 71 m²
Qavat 4/5
2 xonali kvartira qisman buyumlari bilan sotiladi. Ikkilamchi kredit olish mumkin
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Lider
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 83 m²
Qavat 5/8
Ассалому алейкум Вокзал Медиа парк ён томонидаги 8 этажли гиштли домнинг 5-каватидаги, 2 хо…
$67 900
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 74 m²
Qavat 5/5
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Lider
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
BPNBPN
Kvartira 4 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 98 m²
Qavat 5/5
Kvartira zamonaviy binoda (1992 yilda qurilgan) eng yuqori qavatda joylashgan, kirish qismid…
$49 064
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 72 m²
Qavat 4/8
Продаётся 2-комнатная квартира в самом центре города! 🏙️ 📍 Расположение: Квартира находи…
$70 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 54 m²
Qavat 4/6
1 хонали квартира янги турар-жой комплексида сотилади! 2 йил бўлиб тўлаш имконияти ҳам ма…
$19 926
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 73 m²
Qavat 3/3
3 хонали квартира янги домга 3 чи каватда  3 каватли дом йулни ёкасида турист маршрут апарт …
$60 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavat 5/7
«1-комнатная квартира в жилом комплексе "ЕВРОПА" от "Family Park"!» Дома Family Park - эт…
$32 636
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 64 m²
Qavat 2/3
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Lider
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira 1 xona _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 54 m²
Qavat 5/6
"Family Park" курилиш компанияси сизга хонадон сотиб олишингиз учун ажойиб имкониятни таклиф…
$17 705
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 82 m²
Qavat 6/6
"Family Park" курилиш компаниясидан ажойиб таклиф! Янги барпо этилаётган 6 каватли турар-…
$23 534
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 82 m²
Qavat 5/6
"Family Park" дан навбатдаги янги турар-жой мажмуасида 2 хонали хонадон сотилади. Бухоро …
$349,77M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 86 m²
Qavat 7/8
Buxoro markazida yangi qurilgan kvartira sotiladi, uy 2024-yil foydalanishga topshirilgan.Ha…
$35 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 109 m²
Qavat 2/4
Шикарная 3х комнатная квартира в центре города. Продаётся просторная квартира. Компактная к…
$51 071
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 74 m²
Qavat 5/6
Қулай планировкага эга 2 хонали хонадон сотилади. Хонадонлар 2 йиллик фоиссиз рассрочкага…
$24 272
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 85 m²
Qavat 4/7
2х комнатная квартира в новостройке! Качественно Доступно Комфортабельно Успейте куп…
$32 708
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 52 m²
Qavat 2/4
5-mikrorayonda 2 xonali kvartira sotiladi! Ajoyib joylashuv - 5-mikrorayon, 2-qavat. May…
$36 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 74 m²
Qavat 5/6
"Family Park" дан навбатдаги турар-жой мажмуасидан хонадон эгаси бўлишга улгуринг. Янги к…
$24 262
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 84 m²
Qavat 6/6
Ажойиб таклиф!!!  "Family Park"  дан навбатдаги янги турар-жой биноси қурилиши бошланди. …
$24 098
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 73 m²
Qavat 4/6
Сиз излаган хонадон! 2 хонали шинам хонадон сотилади. 4-кават сизни шовкиндан асраб, гуза…
$26 721
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 79 m²
Qavat 5/6
"Family Park" дан янги турар-жой биносидан хонадонга эгалик қилинг. 6 каватли бинонинг 5-…
$25 902
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 82 m²
Qavat 6/6
"Family Park"дан навбатдаги турар-жой мажмуасидан чегирмали нархларда хонадон харид қилинг! …
$23 525
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 82 m²
Qavat 6/6
"Family Park" шахарнинг қулай инфротузилмасига эга мавзеда жойлашган турар-жой мажмуасидан х…
$23 534
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 84 m²
Qavat 4/6
Успейте купить комфортную 2х ком квартиру в центре города. Рассрочка на 2 года без % Б…
$30 996
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 64 m²
Qavat 1/2
Продается квартира в Бухаре в кирпичном двухэтажном доме, район Старый аэропорт (ул. Ширбуди…
$32 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 73 m²
Qavat 6/6
Бухоро шахрида курилаётган янги турар-жой мажмуасинг 5-каватида жойлашган 2 хонали  хонадон…
$20 738
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 54 m²
Qavat 6/6
"Family Park" дан ажойиб таклиф!!! Бухоро шахар Мустакиллик кучасида жойлашган янги турар…
$161,02M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 46 m²
Qavat 2/6
Успейте купить комфортную 1х ком квартиру. Очень удобная квартира для молодой семьи, чтобы …
$20 746
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 53 m²
Qavat 6/7
Янги турар-жой мажмуасида 2 хонали хонадон сотилади. Сифат ва хашаматни хохловчилар учун …
$22 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 84 m²
Qavat 5/6
Family park предлагает эксклюзивные квартиры для вашей семьи! Приобретая квартиру, Вы пол…
$27 541
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
FAMILY PARK SERVICE
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Bog'
arzon
elita

Buxorodagi kvartiralar bo‘yicha tez-tez so‘raladigan savollar

Buxoroda kvartiraning 1 kvadrat metri uchun o‘rtacha narxi qancha?

Kvartira narxi Buxoroda tumanga va uy holatiga qarab o‘zgaradi. O‘rtacha hisobda 1 kvadrat metr narxi taxminan 900–1200 AQSh dollarini tashkil etadi. Yangi turar joy majmualari va nufuzli hududlarda narx bundan yuqori bo‘lishi mumkin, eski uy fondida esa — pastroq.

Nega Buxoroda kvartira xarid qilishga arziydi?

Ko‘chmas mulkni Buxoroda xarid qilishning asosiy afzalliklari — bu shaharni o‘rab turgan noyob tarixiy muhitdir. Bundan tashqari, boshqa O‘zbekiston shaharlari bilan solishtirganda, narxlar ancha qulay. Shuningdek, turizmga bo‘lgan talab tobora oshib bormoqda, bu esa kvartirani ijaraga berish uchun jozibador variantga aylantiradi. Bundan tashqari, shaharda rivojlangan infratuzilma va qulay transport aloqalari mavjud.

Buxoroning qaysi tumanlarida ko‘proq kvartira xarid qilishadi va nima uchun?

Xaridorlar ko‘pincha Taxti-Sangin, Shahriston va shaharning markaziy hududlarini tanlaydi. Bunga sabab — bu joylarning qulay joylashuvi, madaniy obidalar yaqinligi va rivojlangan infratuzilmasidir. Ushbu hududlarda tirbandlik kam, shuningdek, yaxshi maktablar va savdo markazlari mavjud. Bu esa ularni ayniqsa oilalar uchun jozibador qiladi.