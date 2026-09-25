Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Samarqand
  3. Turar joy
  4. Kvartira

Samarqandda kvartiralar

;
ko'p darajali kvartiralar
4
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
221 ob'ekt topildi
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
UP UP
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 59 m²
Qavat 1/4
1-комнатная квартира с евроремонтом в кирпичном доме | Самарканд, район Гагарина Предлага…
$45 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 32 m²
Qavat 4/4
Продаётся  1 комнатная  квартира  в престижном районе города с евро ремонтом . Кол.ком: 1 …
$42 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 32 m²
Qavat 1/4
Продаётся  1 комнатная квартира с хорошем ремонтом в хорошем районе города кирпичном доме . …
$42 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 32 m²
Qavat 1/4
Срочно продается 1 комнатная квартира 1 этаж 4 этажныц дом Еаро ремонт Ориентир ул.Гаг…
$45 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 32 m²
Qavat 3/4
Продаётся  1 комнатная  квартира переделана на 2х комнатную квартиру в престижном районе гор…
$44 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 81 m²
Qavat 2/7
Заходи и Живи🔥 3х комнатная квартира в Новостройке с Лифтом ( Согдиана,   ориентир мед .колл…
$87 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 73 m²
Qavat 7/15
Elit yangi binoda kvartira sotiladi. HAVAS PREMIUM Birinchi 4 qavat savdo markazi, barcha i…
$92 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 32 m²
Qavat 3/4
Продаётся  1 комнатная  квартира  в престижном районе города с отличным ремонтом . Кол.ком:…
$44 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SAM ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 52 m²
Qavat 6/6
E'lon raqami 2364 6 qavatli uyning 6-qavatida elit yangi binoda 2 xonali (mansard) 52 kv/m …
$24 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 48 m²
Qavat 1/5
Спешите! Продаётся 2х-комнатная квартира Вторичка переделанная в 3-комнатную на 1-этаже в 5-…
$47 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Samarqand real estate Amir
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 47 m²
Qavat 3/4
Реклама № 2862 В элитной новостройке продаётся 2х комнатная квартира 47 кв/м на 3 этаже…
$39 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 49 m²
Qavat 6/6
E'lon raqami 2606 Elit yangi binoda 6 qavatli binoning 6-qavatida 49 kv/m 2 xonali (mansar…
$34 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 3/5
Yangi binodagi 2 xonali kvartiramni sotaman (2/3/5 - o'rta). 2020 62 m2 Mebel bilan jihozlan…
$52 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 83 m²
Qavat 2/10
Реклама № 2777 В элитном новостройке продаётся 3х комнатная квартира (коробка) 83 кв/м на…
$52 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 77 m²
Qavat 8/8
E'lon № 1912 8-qavatda 3 xona Ko'chmas mulk agentligi Ko'chmas mulk Parviz Telegram kana…
$48 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real Estate Parviz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 110 m²
Qavat 3/8
Реклама № 2758 В элитной новостройке продаётся 3х комнатная квартира 110 кв/м на 3 этаже 8…
$68 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 4 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 75 m²
Qavat 5/5
Реклама 3008 Адрес: Согдиана Ориентир: Котельная Тип жилья: Вторичка Тип строение: Панел…
$42 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 90 m²
Qavat 3/6
Реклама № 1836 3х комнатная на 3 этаже Агентство Недвижимости Real Estate Parviz Телегра…
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real Estate Parviz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 45 m²
Qavat 3/5
Реклама № 2775 Продаётся 2х комнатная квартира на 3 этаже 5 этажного дома. Квартира с ев…
$43 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 80 m²
Qavat 3/6
Men 5 qavatli yangi binoning 3-qavatida joylashgan, umumiy maydoni 80 m2 bo'lgan 3 xonali kv…
$88 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 45 m²
Qavat 4/4
Реклама 2953 Адрес: Мархабо Ориентир: кафе Тотус Тип жилья: Вторичка Тип строение: Кирпи…
$35 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 80 m²
Qavat 2/6
Реклама № 2610 В элитной новостройке продаётся 3х комнатная квартира (студия) 80 кв/м на 2…
$70 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 70 m²
Qavat 1/3
Реклама 2900 Адрес: ул.Гагарина Ориентир: Олтин Самарканд Тип жилья: Вторичка Тип строен…
$45 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 75 m²
Qavat 4/4
Реклама №2376 Продаётся 3х комнатная квартира 77 серия на 4 этаже 4 этажного дома. Квартира…
$50 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 44 m²
Qavat 4/4
Reklama 2970 Manzil: Partiya qurultoyi Belgilangan manzil: 42-maktab Uy-joy turi: Qayta so…
$33 800
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira
Samarqand, Oʻzbekiston
Тел.: Продаю квартиру: 1. 75м2 в новостройке без ремонта (коробка). Квартира находит…
$560
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 150 m²
Qavat 3/12
#кв_3х ⬇️ Описание ⬇️   НОВОСТРОЙКА 3+Хол+ТЕРРАСА/3/12 Ул.Амира-Темура  (Ор-р: Я…
$149 900
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira 4 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 140 m²
Qavat 3/8
Keling va yashang! Shoshilmoq! Elit yangi binoda 8 qavatli binoning 3-qavatida 4 xonali yev…
$155 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Samarqand real estate Amir
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 75 m²
Qavat 4/5
E'lon raqami 2535 5 qavatli uyning 4-qavatida 3 xonali kvartira sotiladi. Kvartira yaxshi…
$41 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Samarqand, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 50 m²
Qavat 4/6
Реклама № 2884 В элитной новостройке продаётся ЛЮКС 2х комнатная квартира 50 кв/м на 4 э…
$48 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Лидер
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

tog 'manzarasi bilan
arzon
elita