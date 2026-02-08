  1. Realting.uz
Oʻzbekiston, Toshkent
Ko'chmas mulk agentligi
2018
1 yil 11 oylar
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir yopiq
Agentlik haqida

ARENDA KVARTIRALAR — Toshkent shahrida oddiy odamlar uchun kvartira ijarasi bilan shug‘ullanuvchi kompaniya.
Biz premium segment emas, balki kundalik hayot uchun qulay, narxi mos bo‘lgan kvartiralar bilan ishlaymiz.

Oilalar, talabalar, ishchilar va shaharga kelgan mehmonlar uchun byudjetga mos uy topishga yordam beramiz.
Maqsadimiz — mijozga tez, xavfsiz va ishonchli tarzda kvartira topib berish.

Xizmatlar

ARENDA KVARTIRALAR quyidagi xizmatlarni taqdim etadi:

  • Mijoz talabi va byudjetiga mos kvartira tanlash

  • Qisqa va uzoq muddatli ijara variantlari

  • Ishonchli uy egalari bilan ishlash

  • Murojaatdan boshlab ko‘chib kirguncha to‘liq yordam

  • Shartnomalar va kelishuvlarni tushuntirib berish

  • Tumanlar va ijara narxlari bo‘yicha maslahatlar

Hech qanday ortiqcha yoki majburiy xizmatlar yo‘q.

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Jamshiddin Boboev
Jamshiddin Boboev
364 obyekt
Рухшона Абдуллаханова
Рухшона Абдуллаханова
2 obyekt
