ARENDA KVARTIRALAR — Toshkent shahrida oddiy odamlar uchun kvartira ijarasi bilan shug‘ullanuvchi kompaniya.
Biz premium segment emas, balki kundalik hayot uchun qulay, narxi mos bo‘lgan kvartiralar bilan ishlaymiz.
Oilalar, talabalar, ishchilar va shaharga kelgan mehmonlar uchun byudjetga mos uy topishga yordam beramiz.
Maqsadimiz — mijozga tez, xavfsiz va ishonchli tarzda kvartira topib berish.
ARENDA KVARTIRALAR quyidagi xizmatlarni taqdim etadi:
Mijoz talabi va byudjetiga mos kvartira tanlash
Qisqa va uzoq muddatli ijara variantlari
Ishonchli uy egalari bilan ishlash
Murojaatdan boshlab ko‘chib kirguncha to‘liq yordam
Shartnomalar va kelishuvlarni tushuntirib berish
Tumanlar va ijara narxlari bo‘yicha maslahatlar
Hech qanday ortiqcha yoki majburiy xizmatlar yo‘q.