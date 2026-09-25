Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Turar joy
  4. Kvartira
  5. Dengiz manzarasi

Kvartiralar dengiz manzarasi ko'rinadigan in Yakkasaray District, Oʻzbekiston

;
pentxauslar
6
ko'p darajali kvartiralar
7
studiya kvartiralari
4
bir xonali
17
Ko'proq ko'rsatish
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 2
Maydoni 39 m²
Qavat 4/5
••• BASHLYK••• 1 xona Qulay hududda kvartira qidirayotgan va uni o'zi uchun to'liq jihozlam…
$54 700
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita