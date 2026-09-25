Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Turar joy
  4. Pentxaus

in Yakkasaray District, Oʻzbekiston Pentxauslar

;
Pentxaus Oʻchirish
Tozalash
6 ob'ektlar topildi
Pentxaus 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Pentxaus 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 135 m²
Qavat 7/7
UMUMIY MA'LUMOT Toshkent uchun chinakam noyob format: keng terasli, 5 metrli shiftli yuqori…
$267 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Pentxaus 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 111 m²
Qavat 8/9
Qushbegi turar-joy majmuasi Ikki tomonlama - Or-r Qanotchi - 4/8-9/9 111m2 - G'isht - alohid…
$112 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Pentxaus 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 146 m²
Qavat 9/10
Dream uyi turar-joy majmuasi - Or-r 8-tug'ruqxona - 4/9-10/10 146m2 - G'isht - alohida xonal…
$249 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Pentxaus 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 3
Maydoni 500 m²
Qavat 12/14
Продается Новостройка #Мирабадский район ЖК Mirabad Avenue 3-этажа 12-13-14 Общ пл 500 к…
$1,80M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Pentxaus 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 110 m²
Qavat 9/10
Solaris turar-joy majmuasi - Or-r Qardoshlik - 4/9+10/10 110m2 - Monolit - alohida xonalar -…
$183 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Pentxaus 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 139 m²
Qavat 8/8
🌟 Noyob pentxaus sotiladi | Seul Mun turar-joy majmuasi 🌟 🌟Manzil: Yakkasaroy tumani, Seul M…
$299 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita