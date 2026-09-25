Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Turar joy
  4. Ko'p darajali kvartiralar

in Yakkasaray District, Oʻzbekiston Ko'p darajali kvartiralar

;
Ko'p darajali kvartiralar Oʻchirish
Tozalash
7 ob'ektlar topildi
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 98 m²
Qavat 10/10
Chardaq - Or-r 8 Tug'ruqxona - 3/10/10 98m2 - G'isht - alohida xonalar - Balkon - yo'q - San…
$148 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 115 m²
Qavat 9/10
Solaris turar-joy majmuasi - Or-r bolalar bog'chasi 358 - 3/9-10/10 115m2 - Monolit - alohid…
$150 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 87 m²
Qavat 9/10
Solaris turar-joy majmuasi Ikki tomonlama - Or-r Qushbegi daryosi - 3/9-10/10   87m2 - G'ish…
$145 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 2/4
kvartirani sotish ■ Tuman: Yakkasaroy, st. Bobura yoki Bistro BEK. • Maydon: …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Farida Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 70 m²
Qavat 1/9
В пешей доступности: гостиницы Lumiere и Bo’ston, сеть аптек Mir Pharma Optical, парк воинск…
$106 067
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Yotoq xonalari soni 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 184 m²
Qavat 9/10
Продается ДУПЛЕКС-Квартира В Жилом Комплексе Solaris: комплекс оснащен охранной системой, де…
$220 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 118 m²
Qavat 9/9
В пешей доступности: гостиницы Lumiere и Bo’ston, сеть аптек Mir Pharma Optical, парк воинск…
$178 799
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita