Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Turar joy
  4. Studiya kvartirasi

Studiya kvartirasi in Yakkasaray District, Oʻzbekiston

;
Studiya kvartirasi Oʻchirish
Tozalash
4 ob'ekt topildi
Studiya kvartirasi 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 58 m²
Qavat 12/13
- Ор-р Аския базар - 2/12/13 58м2 - монолит - студия - Балкон - есть не торец - Сан Узел…
$98 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 46 m²
Qavat 16/16
Yangi qurilish premium toifadagi kvartiralar sotiladi. Kelishilgan boshlang'ich 1m2 uchun 29…
$128 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Kahramon Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 25 m²
ПРОДАЁТСЯ 1 комнатная Этаж 4 Этажность дома 14 НОВОСТРОЙКА Ж/К Prestige Gardens Улица…
$56 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Studiya kvartirasi 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 106 m²
Qavat 7/9
ID 1 sotish kvartirasi: Yangi bino: Yakkasaroy maydoni 106 kV 106 kV 106 kV. Xonalar soni 10…
$173 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
makon realty
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita