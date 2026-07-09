Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent
  3. Turar joy
  4. Ko'p darajali kvartiralar
  5. Teras

Ko'p darajali kvartiralar teras bilan Toshkentda, Oʻzbekiston

;
Yashnabad District
6
Yunusabad district
7
Yakkasaray District
7
Sirgali Tumani
3
Ko'p darajali kvartiralar Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Ko'p darajali kvartiralar 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 410 m²
Qavat 9/11
Gabus, Ts2 Dupleks 3-darajali - Or-r Oloy bozori - 5/9-10-11/11 - 155m2 (kadastr bo'yicha) +…
$420,000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
tog 'manzarasi bilan
3 xonali uy Ko'l ko'rinishi
arzon
elita