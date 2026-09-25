Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Turar joy
  4. Ko'p darajali kvartiralar

in Yashnabad District, Oʻzbekiston Ko'p darajali kvartiralar

;
Ko'p darajali kvartiralar Oʻchirish
Tozalash
7 ob'ektlar topildi
Ko'p darajali kvartiralar 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 150 m²
Qavat 9/10
🌟🌟🌟🌟 POYTAXT turar-joy majmuasida EKSKLYUZIV DUPLEKS | 150 M² | 230 000 yil Toshkentdagi en…
$230 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 47 m²
Qavat 8/9
2/8-9/9 Паркентский (Тапоич) новостройка, двухуровневая, 47 кв., с мебелью и техникой, есть…
$64 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 100 m²
Qavat 4/5
Yashnobod tumani Lisunov kinoteatri Ikki tomonlama Xonalar-3 Qavat-4 Qavatlar soni-4 Maydon…
$120 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 63 m²
Qavat 7/13
“Aviasozlar Plaza” turar-joy majmuasida yangi bino sotiladi. Tuman: Yashnobod Belgilangan j…
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Rizomulk kompaniyasining yetakchi mutaxassisi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 34 m²
Qavat 9/10
Quti sotiladi Nice Village turar-joy majmuasi The cadastre is in hand. Biz yangi egalarni ku…
$35 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 70 m²
Qavat 1/4
kvartira Shimoliy Almakazun ko'chasi Kichik qo'ng'iroq chorrahalari Modom belgisi: …
$108 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Farida Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 26 m²
Qavat 5/5
Район: #Яшнабад Жилой комплекс: #Дустлик Застройщик: #Дустлик Состояние: #Новостройка Эк…
$45 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Ko'l ko'rinishi
arzon
elita