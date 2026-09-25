Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Turar joy
  4. Ko'p darajali kvartiralar

in Yunusabad district, Oʻzbekiston Ko'p darajali kvartiralar

;
Ko'p darajali kvartiralar Oʻchirish
Tozalash
6 ob'ektlar topildi
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 113 m²
Qavat 5/5
Юнусобод 18 квартал 4 xona 5 etaj 5 etajniy dom 113m2 Mebel texnikalari qoladi, ma'lum qism…
$117 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 410 m²
Qavat 9/11
Gabus, Ts2 Dupleks 3-darajali - Or-r Oloy bozori - 5/9-10-11/11 - 155m2 (kadastr bo'yicha) +…
$420 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 70 m²
Qavat 1/7
Площадь 70 м², 2-комнатная, с качественным евроремонтом. Все условия: • тёплый пол • от…
$70 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 38 m²
Qavat 4/4
Kvartira sotiladi Yunusobod tumani, 11-kvartal Kvartira shaharning eng qulay va rivojlangan…
$58 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 75 m²
Qavat 2/7
Новостройка в Центре 75м2. 2/2/7 на Ц-5. Эрудит; На-небе; Буревестник  Продается Новост…
$112 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Agent Nedvijimosti
Aloqa tillari
Русский
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 105 m²
Qavat 7/7
Новостройка 105м2. 3/7/7 на Ц-5. Эрудит; Na Nebe; м. Минор  Продается Новостройка на Ц-…
$145 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Agent Nedvijimosti
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
arzon
elita