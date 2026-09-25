Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Зангиатинский район
  3. Turar joy
  4. Kottej

in Zangiota Tumani, Oʻzbekiston Kottejlar

;
Kottej Oʻchirish
Tozalash
3 ob'ekt topildi
Kottej 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 3
zanniota tuman Nazarbek Temir Yul sanatoriy 1,5 - yuz 5-GHO 3-Sanuzel uy-200m² Pakma…
$95 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Toshkent Halol Uy-joy savdo
Aloqa tillari
Русский
Kottej 8 xonalar _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Zangiata, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 3
Maydoni 250 m²
Qavatlar soni 2
Предлагаем вам коттеджи в стиле хайтек по приемлемым ценам только до 15 февраля Рассрочка…
$80 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kottej 4 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Qavatlar soni 1
Plots for sale at the address: Zangiota district, Nazarbek, Mahalya Mevasor. Hudud: 1,6 akr…
$77 900
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita