Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Кибрайский район
  3. Turar joy
  4. Kottej

in Qibray district, Oʻzbekiston Kottejlar

;
Kottej Oʻchirish
Tozalash
11 ob'ektlar topildi
Kottej 7 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Kottej 7 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 240 m²
Qavatlar soni 2
Qibray, Doʻrmon, 2,2 akr (13727)
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Yalangach, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Yalangach, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Qavatlar soni 2
Yuqori texnologiyali zamonaviy 2 qavatli kottej sotiladi - LimonariaUy maydoni: 200 m² Uchas…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 120 m²
Qavatlar soni 2
Qibray, 1,7 akr (N 13614)
$200 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kottej 5 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 480 m²
Qavatlar soni 2
Dermen, 2,5 akr (13299)
$255 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Yalangach, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Yalangach, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 240 m²
Qavatlar soni 2
Limonariya, 2 akr (13517)
$285 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Gvardeyskiy, 3 akr (13575)
$240 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Yalangach, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Yalangach, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 2
Limonariya, 2,5 akr (13686)
$240 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Kibray, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Kibray, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 310 m²
Qavatlar soni 2
KOTTEJLAR SOTILADI!!! Qibray tumani Belgilangan joy - Durmen Kottejlar Xonalar - 5 Qavatlar…
$140 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
LUKA ESTATE
Aloqa tillari
Русский
Kottej 4 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Yotoq xonalari soni 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Qora bezakda keng 2 qavatli kottej kasalligi - to'liq to'ldirilgan jabhada va yaxshi saqlana…
$90 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Sayriddin Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 230 m²
Qavatlar soni 2
Mahlug'lar mahalla Sanifda sotiladi. Tashqi bezak travertin tomonidan amalga oshiriladi. Qo…
$165 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Real.str
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Yotoq xonalari soni 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Chirchiq shahrining yashil va sokin hududida joylashgan zamonaviy 2 qavatli uy kotteji! sot…
$120 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Sayriddin Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
arzon
elita