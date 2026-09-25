Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Бостанлыкский район
  3. Turar joy
  4. Kottej

in Bostanlik district, Oʻzbekiston Kottejlar

;
Kottej Oʻchirish
Tozalash
4 ob'ekt topildi
Kottej 3 xonalar _just_in Yangiaul, Oʻzbekiston
Kottej 3 xonalar
Yangiaul, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 1 200 m²
Qavatlar soni 2
12 sotix dacha sotiladi (ichida samozaxvat bor dokumentalniy) yonida suv bor Ozis va biznes …
$100 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kottej 6 xonalar _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 3
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 2
Oilaviy dam olish va sarmoya kiritish uchun Chimyon shahrida yangi premium dala uyi sotiladi…
$250
QQS
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kottej 3 yotoq xonasi _just_in Chimgan, Oʻzbekiston
Kottej 3 yotoq xonasi
Chimgan, Oʻzbekiston
Yotoq xonalari soni 3
Hammomlar soni 3
Maydoni 1 360 m²
Продаётся дача в Чимгане 13,5 соток рядом густой Лес Продаёт дачный участок в Чимгане: -…
$300 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Agent Nedvijimosti
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Kottej 8 xonalar _just_in Chimgan, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Chimgan, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 4
Maydoni 14 000 m²
Qavatlar soni 2
$270 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Teras
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita