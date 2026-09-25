Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Ташкентский район
  3. Turar joy
  4. Kottej

in Tashkent district, Oʻzbekiston Kottejlar

;
Kottej Oʻchirish
Tozalash
4 ob'ekt topildi
Kottej 5 xonalar _just_in Khasanboy, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Khasanboy, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 4
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
#Yunusobod #Hasanboy #MHasanboy - Or-r 313-maktab - gektar - 2 - Fasad 10/20 - Uyning qavatl…
$260 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 290 m²
Qavatlar soni 2
Sabzavot shahri, 3,5 akr (12857)
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Khasanboy, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Khasanboy, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 160 m²
Qavatlar soni 2
# YANGI HASARBABABABABIDA # DO'STONTHONTKKTKON ORM # 🏢5 xonalar 🏢2-hikoya 🏢2 hikoyam 🏢1…
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 374 m²
Qavatlar soni 2
Ховли(коробка) Янги 16 йилликда сотилади 2,5 сотих 5 хонали кухня, хол. Подвал бутун уйнинг …
$130 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita