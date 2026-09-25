Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Зангиатинский район
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Zangiota Tumani, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
8 ob'ektlar topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Ahmad Yasawi, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Ahmad Yasawi, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 65 m²
Qavat 4/8
Ибн сино Пальма ортида янги новостройка. 8 каватли дом 4 чи кават 2 хона 65 кв² Яп янги уй.…
$69 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Zangiata, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 60 m²
Qavat 1/7
Shoshilinch sotiladi Yang tuman tushmoqda 3A .3/1/7. 60 m² Mumkin bo'lgan ipoteka Or-r me…
$68 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Eshanguzar, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Eshanguzar, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 67 m²
Qavat 6/9
Тошкент шаҳри, Янги Ҳаёт туманида квартира сотилади 2019 йилда қурилган янги уйда жойлашг…
$66 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 2 xonalar _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Zangiata, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 65 m²
Qavat 4/12
Zangatinskiy rayon Mexnat 2-Xona 65 kvardat 4 etaj 12 etajka Narxi: 65.000$
$64 945
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar _just_in Bozsu, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar
Bozsu, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 150 m²
Qavat 2/2
♪ TOSHKEN TUMANI, Qizgadok Maulalasida #Nedi Siledi binosi Ⓜ️ 4 GHA, 1-0 kvatlar, 4 o'natli…
$114 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Toshkent Halol Uy-joy savdo
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Urtaaul, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Urtaaul, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 5/5
Zangi-Ota Ziyith Jaakinda 3-4 Hon kilngan Yengi ta'mirlash podshoni 62 kV Gishdan Kurlov
$52 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Zangiata, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 3/4
Занги-ота зиёритгох яакинда  3-4 хона килнган енги ремонт килнган 62 кв гишдан курлган  Бе…
$53 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 4 xonalar _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Zangiata, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 3/5
Zangi-Ota Ziyithox Yaakinda   3-4 Xonngan Yengi ta'mirlash podshohi 62 kV Gishdan QURILISH …
$55 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
arzon
elita