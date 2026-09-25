Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чирчик
  3. Turar joy
  4. Kvartira

Chirchiqda, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
18 ob'ektlar topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 54 m²
Qavat 2/9
Srochno sotiladi. Uy idealniy xolatda. Rasmda qanaqa bosa shunaqa xolatda sotiladi. Bunaqa n…
$41 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavat 12/12
Sizga ko‘chmas mulkka sarmoya kiritishning ajoyib imkoniyatini taklif etamiz - Chirchiqning …
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in 1st Khimposelok, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
1st Khimposelok, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 30 m²
Qavat 1/4
Chirchiq shahrining sokin hududidagi 4 qavatli g'ishtli binoning 1-qavatida shinam yashash u…
$36 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Kvartira 2 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 55 m²
Qavat 4/9
Srochno sotiladi. Orentir pyatsotka 3 maktabbi roʻparasida Togʻ manzarasi proektidan. Uy 202…
$38 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 55 m²
Qavat 1/4
**CHIRCHIQ OKTABR BOZOR 2 XONALI KVARTIRA 55 m² — 1-QAVAT 18 DOM **  Joylashuvi juda qula…
$34 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Français
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Azatchik, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Azatchik, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 92 m²
Qavat 4/4
Chirchikda kvartira sotiladi. 92 kvadrat, oxirgi 4 qavat, 4 xonadan iborat. Zal va 3 yotoq x…
$50 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Troitsk, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Troitsk, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 84 m²
Qavat 1/2
Продаётся просторная 3-комнатная квартира в Чирчике площадью 84 м². Квартира расположена …
$55 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in 1st Khimposelok, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
1st Khimposelok, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 82 m²
Qavat 1/2
✨ ВАША ИДЕАЛЬНАЯ КВАРТИРА В ЧИРЧИКЕ! КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ПОЛНЫЙ УЮТ!   Вы ищете жилье…
$53 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Troitsk, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Troitsk, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 55 m²
Qavat 1/4
zudlik bilan 2 xonali kvartira sotiladi, hammomi alohida savdolashish
$36 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 53 m²
Qavat 2/4
Nijniy Komsomolskda sotiladigan ikki xonali kvartiraTo'rt qavatli binoning o'rtasida joylash…
$35 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 35 m²
Qavat 3/4
Продается 1в(2)/3/4 Фируза Ориентир Глория мед 35м², имеется арендатор 45000$ Севара или пиш…
$45 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
sevara_real_estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 67 m²
Qavat 4/4
Oddiy kosmetik ta'mirlangan kvartira
$47
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 54 m²
Qavat 3/4
Продаётся 2 комнатная квартира в 3 микрорайоне, 3 этаж не торец  В квартире имеется WIFI , …
$34 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 44 m²
Qavat 2/4
O'ZINGIZNI SOTISH 1/2/4 CHIRCHIK SHAHAR 8 MIKROAYEN YANINDA DO‘KON, MAKTAB, BOG‘LAR, BOZOR…
$23 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 42 m²
Qavat 4/4
Kvartira sotiladi, 2 xonali, alohida yashash xonasi, yotoqxona va oshxona 7 kv. Umumiy maydo…
$25 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 78 m²
Qavat 3/5
Sotiladi 3/3/5 Karasu 6 Maydoni 78 m² Oxiri emas 85 000 dollar Sevara yoki tg ga yozing Te…
$85 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
sevara_real_estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Azatchik, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Azatchik, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 86 m²
Qavat 3/5
3 xonali kvartira sotiladi Manzil: st. Amira Temura, 64B (pasport bo'limi yonida) Qavat: 5-u…
$48 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 61 m²
Qavat 2/2
Shahar markazida Alisher Navoiy shoh ko'chasida 2 ta kvartira sotiladi. G'ishtli uy, 2 qavat…
$47 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Bog'
tog 'manzarasi bilan
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita