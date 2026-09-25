Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Паркентский район
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Parkent district, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
3 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Kvartira
Parkent district, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English
Kvartira 3 xonalar _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Parkent district, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 80 m²
Qavat 7/9
- o'rtacha narx. - Shinam kvartira. - Qulay joylashuv. - Ko'chib o'tishga tayyor. - Hammasi …
$99 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 4 xonalar _just_in Parkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Parkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 81 m²
Qavat 4/7
4/4/7 sotuvda Parkentskiy Yangi bino Mebel va maishiy texnika bilan
$99 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Витрина
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita