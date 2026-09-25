Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Ташкентский район
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Tashkent district, Oʻzbekiston kvartiralar

;
bir xonali
24
ikki xonali
28
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
57 ob'ektlar topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 11/14
2 xonali kvartira sotiladi, o'zimiz uchun ta'mirlangan, rejalar o'zgargan, sotuvga chiqarami…
$66 545
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 120 m²
Qavat 13/16
Kvartira Sotiladi ЖК VEGAS TOWER Tuman: Yakkasaroy Manzil: SHOTA RUSTAVELY 4-xona 2-sanu…
$209 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 38 m²
Qavat 1/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$22 911
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 49 m²
Qavat 3/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$31 413
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 3/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира смотрит на …
$42 972
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 36 m²
Qavat 5/5
Студияная квартира
$24 595
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 37 m²
Qavat 5/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$23 900
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 64 m²
Qavat 2/5
Трехкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира сквозная.
$44 285
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 49 m²
Qavat 4/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$31 413
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 66 m²
Qavat 4/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$45 321
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 66 m²
Qavat 5/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$45 321
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 4/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира смотрит на …
$42 972
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 37 m²
Qavat 4/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$23 900
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 53 m²
Qavat 1/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$31 797
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 37 m²
Qavat 1/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$22 307
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 36 m²
Qavat 4/5
Студияная квартира
$24 595
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 2/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира смотрит на …
$42 972
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 37 m²
Qavat 2/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$23 900
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 53 m²
Qavat 1/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$31 797
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 49 m²
Qavat 1/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$29 319
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 29 m²
Qavat 4/5
Студияная квартира
$19 897
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 38 m²
Qavat 1/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$26 184
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 29 m²
Qavat 3/5
Студияная квартира
$19 897
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 49 m²
Qavat 5/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$31 413
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 49 m²
Qavat 2/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$31 413
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 29 m²
Qavat 5/5
Студияная квартира
$19 897
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira _just_in Aktam, Oʻzbekiston
Kvartira
Aktam, Oʻzbekiston
Maydoni 18 m²
Qavat 5/5
$30 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 44 m²
Qavat 3/5
Однокомнатная квартира, расположена в 3 подъеъде, данная квартира сквозная.
$30 467
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 37 m²
Qavat 1/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$22 307
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Shurabazar, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Shurabazar, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 85 m²
Qavat 2/9
Продам Квартиру: Ташкент - Район - Юнусобод 11 квартал Ориентир - Мегапланет #Комнат -3 Эт…
$140 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamonaviy Uylar
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita