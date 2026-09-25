Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Ташкентский район
  3. Turar joy

in Tashkent district, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
Keles
18
85 ob'ektlar topildi
Uy 10 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 10 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 480 m²
Qavatlar soni 2
Продам настоящий величественный особняк с дворцовой архитектурой: арочные своды, лепнина, ро…
$549 998
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 10 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 10 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 480 m²
Qavatlar soni 2
Продам настоящий величественный особняк с дворцовой архитектурой: арочные своды, лепнина, ро…
$549 996
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 8 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 3
Maydoni 10 300 m²
Qavatlar soni 2
Keles shahrida 10,3 sotixli 2 qavatli hovli uy sotiladi 10,3 sotix yer maydonida joylashg…
$300 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 9 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Sotaman: 9 xonali,2 kavatli 2,7 sotixda joilashgan zo'r uy. Umumiy maydoni: 300 kv.m. Uyda 9…
$230 068
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 9 xonalar _just_in Chigatay, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Chigatay, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Hammomlar soni 1
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 1
Зангиота АТП мозор кўчада участка сотилади. 9 хонаси бор.  8 сотих. фасад 24 метр. (24…
$165 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 3
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 3
Tuman: Yunusobod KFI - Parvoz, Uch Qaxramon posti - Yashash maydoni: 400 m2 - Xonalar soni: …
$235 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 9 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Sotaman: 9 xonali,2 kavatli 2,7 sotixda joilashgan zo'r uy. Umumiy maydoni: 300 kv.m. Uyda 9…
$230 096
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 11/14
2 xonali kvartira sotiladi, o'zimiz uchun ta'mirlangan, rejalar o'zgargan, sotuvga chiqarami…
$66 545
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 2
Tezda uzumzor mahallasi keles ko'prigi yaqinida uy sotiladi. 6 xonali 2 qavatli bino, qo'pol…
$175 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Timur Realtor Estate
Aloqa tillari
Русский
Kottej 5 xonalar _just_in Khasanboy, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Khasanboy, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 4
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
#Yunusobod #Hasanboy #MHasanboy - Or-r 313-maktab - gektar - 2 - Fasad 10/20 - Uyning qavatl…
$260 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Kvartira 4 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 120 m²
Qavat 13/16
Kvartira Sotiladi ЖК VEGAS TOWER Tuman: Yakkasaroy Manzil: SHOTA RUSTAVELY 4-xona 2-sanu…
$209 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 6 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 290 m²
Qavatlar soni 2
Sabzavot shahri, 3,5 akr (12857)
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 38 m²
Qavat 1/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$22 911
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 49 m²
Qavat 3/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$31 413
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Uy 11 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 11 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 11
Hammomlar soni 7
Maydoni 700 m²
Qavatlar soni 3
Keles shahrida 3 qavatli zo'r uy sotiladi. Orientir - "Korzinka" supermarketi. Uyning umumiy…
$300 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 245 m²
Qavatlar soni 1
Kengayayotgan oila yoki sarmoya uchun ajoyib variant Uyda: 2 yotoq xonasi, bolalar bog'chas…
$65 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Витрина
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 3/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира смотрит на …
$42 972
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 270 m²
Qavatlar soni 1
#Olmazor #Taxtapul #Uchaska #2.7-Sotok Uglavoy 18,5×15,5 Manzil:Tagatapuldigi yangi qurila…
$224 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 1
Maydoni 550 m²
Qavatlar soni 1
Kelesda uy sotiladi — bevosita mulk egasidan Yer maydoni 5,5 sotix, uy 7 xonali. Katta oi…
$95 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 36 m²
Qavat 5/5
Студияная квартира
$24 595
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 37 m²
Qavat 5/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$23 900
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 64 m²
Qavat 2/5
Трехкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира сквозная.
$44 285
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 49 m²
Qavat 4/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$31 413
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 66 m²
Qavat 4/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$45 321
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 66 m²
Qavat 5/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$45 321
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 4/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на втором этаже, данная квартира смотрит на …
$42 972
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Uy 9 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Hammomlar soni 6
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 3
Продаётся уютный евро дом в новой, элитной и тихой махалле Тутзор (напротив Юнус-Абад 19 ква…
$350 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 37 m²
Qavat 4/5
Стандартная однокомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$23 900
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 3 m²
Qavatlar soni 1
Тошкент тумани Куктеракдан утганда котта йулдан 350метр кирганда Атрофида Магазин, мактаб…
$95 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Shuro, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Shuro, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 53 m²
Qavat 1/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
$31 797
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Сабзавот
Aloqa tillari
Русский

Mulk turlari in Tashkent district

kvartiralar
uyda

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
arzon
elita