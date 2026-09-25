Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Келес
  3. Turar joy

Kelesda, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
uyda
17
18 ob'ektlar topildi
Uy 10 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 10 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 480 m²
Qavatlar soni 2
Продам настоящий величественный особняк с дворцовой архитектурой: арочные своды, лепнина, ро…
$549 998
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 10 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 10 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 480 m²
Qavatlar soni 2
Продам настоящий величественный особняк с дворцовой архитектурой: арочные своды, лепнина, ро…
$549 996
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Premium Premium
Uy 8 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 3
Maydoni 10 300 m²
Qavatlar soni 2
Keles shahrida 10,3 sotixli 2 qavatli hovli uy sotiladi 10,3 sotix yer maydonida joylashg…
$300 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 9 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Sotaman: 9 xonali,2 kavatli 2,7 sotixda joilashgan zo'r uy. Umumiy maydoni: 300 kv.m. Uyda 9…
$230 068
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 9 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Sotaman: 9 xonali,2 kavatli 2,7 sotixda joilashgan zo'r uy. Umumiy maydoni: 300 kv.m. Uyda 9…
$230 096
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 2
Tezda uzumzor mahallasi keles ko'prigi yaqinida uy sotiladi. 6 xonali 2 qavatli bino, qo'pol…
$175 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Timur Realtor Estate
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 4 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 120 m²
Qavat 13/16
Kvartira Sotiladi ЖК VEGAS TOWER Tuman: Yakkasaroy Manzil: SHOTA RUSTAVELY 4-xona 2-sanu…
$209 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 11 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 11 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 11
Hammomlar soni 7
Maydoni 700 m²
Qavatlar soni 3
Keles shahrida 3 qavatli zo'r uy sotiladi. Orientir - "Korzinka" supermarketi. Uyning umumiy…
$300 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 245 m²
Qavatlar soni 1
Kengayayotgan oila yoki sarmoya uchun ajoyib variant Uyda: 2 yotoq xonasi, bolalar bog'chas…
$65 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Витрина
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 270 m²
Qavatlar soni 1
#Olmazor #Taxtapul #Uchaska #2.7-Sotok Uglavoy 18,5×15,5 Manzil:Tagatapuldigi yangi qurila…
$224 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 1
Maydoni 550 m²
Qavatlar soni 1
Kelesda uy sotiladi — bevosita mulk egasidan Yer maydoni 5,5 sotix, uy 7 xonali. Katta oi…
$95 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 3 m²
Qavatlar soni 1
Toshkent tumani Kukterakdan Uygan Kirgana Uchastka sotildi 3.17 Sotih   4Hon + Oshxona + …
$90 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
#ховли #участок Тошкент туманида 3 соток ховли. Му́лжал: Келес Киров. (бетонкадан 1.5 км…
$139 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
#Toshkent tumani #Участок #2-Соток #6-Hona Ориентир:Kirov Состояние:Korobka Тип строения:Sh…
$70 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Участка сотилади. Тошкент тумани. Келес Кировда. бетонкадан 1.5 км Янги курилган. Этагида ал…
$139 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
Тошкент тумани Келесда (Киров) участка сотилади. Бетонка йулдан 1.5 км 3 сотихга пишган гиш…
$139 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 1
контактные номера Mirzo-Ulug'bek Centr Lunacharskiy Uchaska 1-Liniya 4-Sotok 3-hona Razmer…
$260 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 2 m²
Qavatlar soni 1
999957040 - Toshkent shahri va Oltintepa tumanlari. - Mo'ljal: Risolat kafesi - Maydoni: 2,1…
$92 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский