Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Кибрайский район
  3. Turar joy
  4. Uy
  5. Golf maydoni

in Qibray district golf klubi yaqinida uy sotib olish uchun

;
Chirchik
6
Kibray
32
1 ob'ekt topildi
Uy 7 xonalar _just_in Durmen, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Durmen, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 6
Maydoni 460 m²
Qavatlar soni 2
Продается Евро дом Дурмень, Хайдаробод закрытый махалла Участок 4 соток +2 соток захва…
$860 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari in Qibray district

villalar
kottejlar

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
3 xonali uy Hovuz
3 xonali uy Ko'l ko'rinishi
arzon
elita
Hududni chizish
Hududni chizish