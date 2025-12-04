  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Navoiy Viloyati
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Navoiy Viloyati, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Navoiy
1
Tomdi tumani
1
Uchquduq tumani
2
Uchquduq
2
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
dan
$555
Topshirish muddati 2025
Toshkent shahridagi yangi bino BETTER BEST Development Chigil Residence ishlab chiqaruvchisidan! Ushbu majmua 55,9 m2 dan 88,88 m2 gacha bo'lgan shinam kvartiralarni o'z ichiga oladi, ularni 30% boshlang'ich to'lov bilan sotib olishingiz mumkin. Mavjud kvartiralar: 2 xonali kvartira -…
Quruvchi
BETTER BEST Development
Quruvchi
BETTER BEST Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК SIRIUS HOUSE
Kvartira binosi ЖК SIRIUS HOUSE
Kvartira binosi ЖК SIRIUS HOUSE
Kvartira binosi ЖК SIRIUS HOUSE
Kvartira binosi ЖК SIRIUS HOUSE
Uchquduq, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Новый жилой комплекс «Сириус Хаус» построен строительной компанией «Zar Modern Houses» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Крепкие здания построены с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортные люди о…
Quruvchi
ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Quruvchi
ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Kvartira binosi ЖК «ПАРВОЗ»
Zarafshan, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Добро пожаловать в жилой комплекс «ПАРВОЗ», созданный ООО «Зиё-ой классик», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в Навоийской области. «ПАРВОЗ» состоит из девятиэтажных элегантных резиденций и является символом современной жизни. Если вы ищете новый дом или квартиру в Навои…
Quruvchi
ООО «Зиё-ой классик»
Quruvchi
ООО «Зиё-ой классик»
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Kvartira binosi ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Kvartira binosi ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Kvartira binosi ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Zarafshon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2026
Новые жилые комплексы построены строительной компанией «Зар Модерн Уйлар» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Фундаменты добротных зданий возводились с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортабельные…
Quruvchi
ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Quruvchi
ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Uchquduq, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Застройщик    “GARANT UCHQUDUQ” MCHJ»   Добро пожаловать в ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК», ведущую строительную компанию в городе Навои, занимающуюся предоставлением первоклассных строительных услуг и предоставлением высококачественных квартир и современных домов. Стремясь к совершенству, мы пре…
Quruvchi
“GARANT UCHQUDUQ” MCHJ
Quruvchi
“GARANT UCHQUDUQ” MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК АTU
Kvartira binosi ЖК АTU
Kvartira binosi ЖК АTU
Kvartira binosi ЖК АTU
Navoiy, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
LCD ATU “Business Fundament” kompaniyasining ajoyib turar-joy majmuasi “ATU”ga xush kelibsiz. Navoiy viloyatida joylashgan “ATU” zamonaviy va qulay yashash tajribasini taklif etadi. Besh qavatli turar-joy majmuasidan iborat "ATU", – Navoiy shahridan yangi uy yoki kvartira qidirayotganlar uch…
Quruvchi
Business Fundament
Quruvchi
Business Fundament
Aloqa tillari
Русский
