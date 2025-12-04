  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Tomdi tumani
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Tomdi tumani, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

uyda
1
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
dan
$555
Topshirish muddati 2025
Toshkent shahridagi yangi bino BETTER BEST Development Chigil Residence ishlab chiqaruvchisidan! Ushbu majmua 55,9 m2 dan 88,88 m2 gacha bo'lgan shinam kvartiralarni o'z ichiga oladi, ularni 30% boshlang'ich to'lov bilan sotib olishingiz mumkin. Mavjud kvartiralar: 2 xonali kvartira -…
Quruvchi
BETTER BEST Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BETTER BEST Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Xaritada