Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Marg'ilon
  3. Turar joy

in Marg'ilon, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
3 ob'ekt topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Marg'ilon, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Marg'ilon, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 2/5
Sotiladi – Qulay joylashuvdagi shinam kvartira Kvartira juda qulay va tinch hududda joyla…
$30 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 1 xona _just_in Marg'ilon, Oʻzbekiston
Uy 1 xona
Marg'ilon, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: МАРГИЛОН ШАХАР - НАДИРМАТ МФЙ 1 КАВАТЛИ 1 ХОНА УЙ + ДАРВОЗАХО…
$45 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Marg'ilon, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Marg'ilon, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 65 m²
Qavat 2/2
КВАРТИРА СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - КОНЕЧКА 2 КАВАТЛИ КИРПИЧНЫЙ УЙНИНГ 2…
$19 900
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita