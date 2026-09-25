Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Farg'ona Viloyati
  3. Turar joy
  4. Uy

in Farg'ona Viloyati uy sotib olish uchun

;
9 ob'ektlar topildi
Uy 8 xonalar _just_in Qoʻqon, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 2
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
🏡 Sotiladi! Orzudagi uy! 🏡 Assalomu alaykum! Yuragingiz izlagan tinch va issiq uy egasini …
$100 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Avval, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Avval, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 2
Maydoni 900 m²
Qavatlar soni 1
🏡Uy uchastkasi: Xonalar soni: -8 xona Umumiy maydoni: 8,6 sotix Ta'mirlash: O'rta ta'mirlash…
$120 330
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 1 xona _just_in Marg'ilon, Oʻzbekiston
Uy 1 xona
Marg'ilon, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: МАРГИЛОН ШАХАР - НАДИРМАТ МФЙ 1 КАВАТЛИ 1 ХОНА УЙ + ДАРВОЗАХО…
$45 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Uy 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: ТОШЛОК ШАХАРЧАСИ - 8 - МАКТАБ ОЛДИДА 5 СОТИХ 3 -…
$26 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Varzak, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Varzak, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ТОШЛОК ШАХАРЧАСИ - "01" ДАМАС ПИТАГИ ОЛДИДА "САДДА" МАСЖИДИНИ ОР…
$71 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Margilan, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Margilan, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 1
ЯНГИ ЧЕК СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ТОШЛОК ШАХАРЧАСИ - 8 - МАКТАБ ОЛДИДА ЖОЙЛАШГАН 5 СОТИХ 4 ТА ХОНА…
$22 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Uy 1 xona _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Uy 1 xona
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 1
Tatuda uy sotaman
$45 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 320 m²
Qavatlar soni 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: МАРГИЛОН ШАХАР - ВАТСТРОЙ - 1- МАСЖИД ОРКАСИДА - КИР…
$36 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Farg'ona, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
HOWLEY HUSING SOTILADI Turar joy: FARG'ONA SHAHRI - QIRGILI - 29 - MAKTAB ORKASIDA 6 QAT 8…
$65 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita