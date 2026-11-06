Kafe va restoranlar sotish in Yashnabad District, O‘zbekiston

Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Tijorat
  4. Restoran

in Yashnabad District, Oʻzbekiston kafe, bar yoki restoran uchun maydonlarni sotish

;
tijorat mulki
133
ofislar
6
tayyor biznes
6
Restoran Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Продаётся готовый ресторан на 100 посадочных мест в премиальном комплексе Infinity в центре Ташкента _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
UP UP
Продаётся готовый ресторан на 100 посадочных мест в премиальном комплексе Infinity в центре Ташкента
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 430 m²
Qavatlar soni 2
Готовый ресторан 430 м² на 100 мест в ЖК Infinity, центр Ташкента  Цена: $1 800 000, разу…
$1,80M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Restoran 1 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Restoran 1 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 m²
Qavat 1/1
Sotish Manzil: Yashnobod tumani Modmark: Rohat KRug Umumiy maydoni: 20 gektar Kvadrat binosi…
$1,30M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Realty Union
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Hududni chizish
Hududni chizish