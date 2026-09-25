Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Tijorat
  4. Tashkil etilgan biznes

in Yashnabad District, Oʻzbekiston Tayyor biznes

;
tijorat mulki
118
ofislar
7
Tashkil etilgan biznes Oʻchirish
Tozalash
6 ob'ektlar topildi
Tashkil etilgan biznes _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes
Toshkent, Oʻzbekiston
🚗 HOZIRGI AVTO XIZMAT VA AVTO YUVCHI SOTISH 💦 📍 Diqqat: Yangi O'zbekiston 💼 Ajoyib joy…
$16 384
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Продажа коммерческое помещение. ID 100146 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа коммерческое помещение. ID 100146
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 450 m²
Qavatlar soni 3
ID: 100146 Tijorat maydoni sotiladi, umumiy maydoni 450 m². Ahvoli: yevropacha sifatda ta'mi…
$1,10M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Производство и магазин женской одежды _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Производство и магазин женской одежды
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 60 m²
Sotish uchun tayyor biznes. Ayollar kiyimlarini ishlab chiqarish va sotish. Wildberries orqa…
$2 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Tashkil etilgan biznes _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes
Toshkent, Oʻzbekiston
$3,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Помещения под десткий сад _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Помещения под десткий сад
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 25
Hammomlar soni 4
Maydoni 595 m²
Qavatlar soni 1
Помещения под десткий сад
$600 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ness Development
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Готовый Бизнес Почемучки Школа раннего развития _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Готовый Бизнес Почемучки Школа раннего развития
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Sotish narxiga nimalar kiradi: 90 kvadrat Barcha qulayliklar va darsliklar Uchta o'quv xonas…
$35 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский