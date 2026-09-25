Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Tijorat
  4. Investitsiya

in Yashnabad District, Oʻzbekiston investitsiya mulki

;
tijorat mulki
118
ofislar
7
tayyor biznes
6
Investitsiya Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Qavatlar soni 1
SOTISH (turar-joy bo'lmagan) binolar: FOYDALI INVESTITSIYA! #Yashnobod tumani Or-r: Botkina…
$185 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
RABAD строительный торговый центр _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
RABAD строительный торговый центр
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 40 000 m²
Qavatlar soni 3
«RABAD» - трёхэтажный строительный торговый центр, расположенный на площади 40 000 кв.м. в с…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
RABAD
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha