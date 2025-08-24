Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Turar joy
  4. Kvartira
  5. Bog'

Kvartiralar bog ' bilan in Yashnabad District

ko'p darajali kvartiralar
9
bir xonali
282
ikki xonali
96
uch xonali
3
Ko'proq ko'rsatish
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
5 ob'ektlar topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 57 m²
Qavat 2/16
$76,640
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 40 m²
Qavat 16/16
$50,940
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 94 m²
Qavat 11/16
$108,819
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 37 m²
Qavat 15/16
$47,980
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 79 m²
Qavat 15/16
$93,440
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
tog 'manzarasi bilan
arzon
elita