Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Turar joy
  4. Studiya kvartirasi

Studiya kvartirasi in Yashnabad District, Oʻzbekiston

;
Studiya kvartirasi Oʻchirish
Tozalash
6 ob'ektlar topildi
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 29 m²
Qavat 2/16
Golden House-dan yangi loyihada kvartira sotiladi Shahar markaziga arzon narxlarda kirish u…
$40 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 13 m²
Qavat 7/9
$16 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Studiya kvartirasi 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 45 m²
Qavat 2/8
45 m² maydonga ega, hovliga qaragan 2 xonali kvartira sotiladi. Kvartira 2025-yilda foydala…
$105 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 30 m²
Qavat 15/30
$111 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 65 m²
Qavat 2/2
Продам уникальную 2-в-1 квартиру в Яшнабадском районе – отличное вложение!  Адрес: ули…
$75 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Studiya kvartirasi 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 54 m²
Qavat 2/5
$51 072
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ness Development
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita