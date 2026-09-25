Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Паркентский район
  3. Turar joy

in Parkent district, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
Parkent
4
13 ob'ektlar topildi
Uy 3 xonalar _just_in Parkent, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Parkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 50 m²
Qavatlar soni 1
Parkent tumanidagi eng ekologik toza mahallada 13,5 sotix yerdagi kichkina uy sotaman. Uy 3 …
$5 300
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy _just_in Parkent, Oʻzbekiston
Uy
Parkent, Oʻzbekiston
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
🌿 Kottej sotiladi | PARKENT 🏡 9 akr | 200 m² | 2 qavat 🏊 2 ta basseyn + sauna 🍽 Yozgi o…
$160 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Kyzyltog Krasnogorsk, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Kyzyltog Krasnogorsk, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 129 m²
Qavatlar soni 1
Продается дом в поселке Красногорск (Кызылтог), Ташкентская область. Комфортный 4-комнатный …
$30 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 5 xonalar _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Parkent district, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 2
$148 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Kvartira _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Kvartira
Parkent district, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English
Uy 5 xonalar _just_in Parkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Parkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 320 m²
Qavatlar soni 1
Chiroyli qishloq uyi qidirayotganlar uchun ajoyib yangilik... Toshkent viloyati, Parkent tum…
$130 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
LUKA ESTATE
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Parkent district, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Qavatlar soni 2
Svoya kotteji Uch Tepa O'rikzor Lager Sotik 2 5-xona Hammom: 3 Padval: -1 -2   2 kavat padv…
$169 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Parkent district, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 80 m²
Qavat 7/9
- o'rtacha narx. - Shinam kvartira. - Qulay joylashuv. - Ko'chib o'tishga tayyor. - Hammasi …
$99 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 3 xonalar _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Parkent district, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 5 m²
Qavatlar soni 1
$125 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Zarkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Zarkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 8 m²
Qavatlar soni 1
$77 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Villa _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Villa
Parkent district, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 11 m²
Qavatlar soni 1
$160 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 4 xonalar _just_in Parkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Parkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 81 m²
Qavat 4/7
4/4/7 sotuvda Parkentskiy Yangi bino Mebel va maishiy texnika bilan
$99 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Витрина
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Parkent district, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Parkent district, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 3
Maydoni 5 m²
Qavatlar soni 2
O'rikzor  mramir ko'cha  4.5 sotik  2 etaj  8 xona  2 ta zal. 3 ta sanuzil 2 oshxona  4 ta k…
$250 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский

Mulk turlari in Parkent district

kvartiralar
uyda

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita