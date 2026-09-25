Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Navoiy Viloyati
  3. Turar joy

in Navoiy Viloyati, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
Tomdi tumani
74
Konimex tumani
4
Uchquduq tumani
7
90 ob'ektlar topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Qavat 3/4
Chtlanzar 1-chorak 3-xonalar 3-qavat Qavatlar soni 4 Yaxshi joylashuv!  Oʻrtacha taʼmir…
$75 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Qavat 4/4
Chilonzor 10-kvartal 3-xona 4-qavat 4-qavat Tugun alohida Panel uyi Tel 90 960 22 00 P
$78 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 1 xona _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Qavat 4/4
Kvartira sotiladi Chilonzor 3-kvartal 1-xona 4-qavat 4-qavat Panel uyi Telefon 90 960 22 00 P
$64 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 1 xona _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Qavat 5/5
SHOSCHIL!!! Mirzo Ulug'bek tumanida kvartira sotiladi 1-xona 5-qavat 5-qavat Evro ta'mi…
$50 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Qavat 4/4
Chilonzor 4-chorak 3-xonalar 4-qavat Qavatlar soni 4 Ta'mirlash o'rtacha Panel uyi Met…
$74 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 40 m²
Qavat 1/4
Chilonazr - 23-kvartal IPOTEKA berish mumkin 2 xonali 1 - qavat 4 qavatli bino Holati - o'…
$50 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 3/3
Chilonzorning 19-mavzesida 2 xonali kvartira sotiladi. Kvartira 3 qavatli uyning 3-qavatida …
$62 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Qavat 3/4
Chilonzor 3-kvartal 3 xona 3-qavat 4-qavat Uy g'ishtdan qurilgan Raqamli tugun ulangan …
$79 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
YANGI EURODOM sotiladi! ⛳️: Yangixeti tumani 🚩: Diqqatga sazovor joy: Yangi mahalla ⛺️: 6…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "REAL ESTATE STRONG PARTNERS"
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Qavat 3/4
Chilonzor 2-chorak 1\3\4 Oʻrtacha taʼmirlash Uy g'ishtdan qurilgan Tel 90 960 22 00 P
$46 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 400 m²
Qavat 1/1
Chilonzor tumani Kakoshlik qo‘l silkitdi Chilonzor metro bekati piyoda masofada Uy 4 - y…
$230 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 2/4
Chilonzor 2-chorak Kvartira zudlik bilan sotiladi 2-xona 2-qavat 4-qavat Yaxshi joylash…
$65 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 75 m²
Qavat 3/4
Chilonzor – 9-chorak 3 - xona 3-qavat 4 qavatli bino balkon 2x6 xonalar - alohida Uy - g'is…
$73 200
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 2/4
Chilonzor 3-chorak 2-xonalar Qavatlar soni 2 Qavatlar soni 4 Alohida hammom Metro piyod…
$65 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Konimex tumani, Oʻzbekiston
Kvartira
Konimex tumani, Oʻzbekiston
Maydoni 46 m²
Qavat 9/16
🏠 2 ХОНАЛИ КВАРТИРА СОТИЛАДИ 📍 Mavera Town ЖК Мўлжал: Глинка 8, Роддом Яккасарой тумани…
$103 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 3/4
Chilonzor 20-kvartal 2\3\4 Panel uyi Joylashuv yaxshi!  Telefon 90 960 22 00 P
$63 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 1/4
Chilonzor 17-chorak 2\1\4 Ta'mirlash vositasi Joylashuv yaxshi Tel 90 960 22 00 P
$63 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 2/4
CHILONZOR 3-CHORAK 2-xona 2-qavat 4-qavat Panel uyi Tel 90 960 22 00 P
$67 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 1/4
Chilonzorning 8-mavzesida 2 xonali kvartira sotiladi. Kvartira 4 qavatli panelli uyning 1-qa…
$64 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 1/9
Uchtepin tumani, Chilonzor 20-kvartal 2\1\9 Panel uyi Ta'mirlash vositasi Raqamli tugun …
$67 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 4/4
Kvartira zudlik bilan sotiladi Na Chilanzare 9 2\4\4 Uy g'ishtdan qurilgan Yo'q. Tel 9…
$69 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 3/4
Chilonzor 7-kvartal Kvartira sotiladi 2 yotoq xonasi 3-qavat 4-qavat Evro ta'mirlash T…
$72 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 3/4
Chilonzor 4-chorak 2-xona 3-qavat 4-qavat Panel uyi Tugun alohida Tel 90 960 22 00 P
$64 600
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 3/4
Mirobod tumanidagi kvartira 2-xona 3-qavat 4-qavat Yaxshi joylashuv!  Panel uyi Tel 90…
$68 900
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 2/4
Chilonzor 4-kvartirada kvartira sotiladi 2 xona 2-qavatda Qavatlar soni 4 Yaxshi joylash…
$67 800
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 2/4
Chilonzor 11-kvartal 2-xona 2-qavat 4-qavat Yaxshi joylashuv!  Panel uyi Tel 90 960 22 00 P
$61 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 3/4
Chilonzorda 2-uyda kvartira sotiladi 2\3\4 Ryadom Park Gofura Gulyama Panel uyi Tugun al…
$65 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira sotiladi, fransuzcha tartib, umumiy koridor, panelli massiv Bitta katta xona. Kvar…
$39 472
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Qavat 4/4
Chilonzor 7-kvartal 2-xona 4-qavat 4-qavat G'isht uy Tel 90 960 22 00 P
$59 800
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Qavat 1/4
Chilonzor 6-kvartal 3-xona 1-qavat 4-qavat Joylashuv yaxshi! Uy g'ishtdan qurilgan!  T…
$77 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari in Navoiy Viloyati

kvartiralar
uyda

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
dengiz manzarasi ko'rinadigan
3 xonali uy Ko'l ko'rinishi
arzon
elita