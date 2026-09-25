Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Navoiy Viloyati
  3. Turar joy
  4. Uy

in Navoiy Viloyati uy sotib olish uchun

;
Tomdi tumani
13
17 ob'ektlar topildi
Uy 6 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
YANGI EURODOM sotiladi! ⛳️: Yangixeti tumani 🚩: Diqqatga sazovor joy: Yangi mahalla ⛺️: 6…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "REAL ESTATE STRONG PARTNERS"
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 400 m²
Qavat 1/1
Chilonzor tumani Kakoshlik qo‘l silkitdi Chilonzor metro bekati piyoda masofada Uy 4 - y…
$230 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 270 m²
$170 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Kottej 5 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 180 m²
Qavatlar soni 2
Двух этажный дом расположенный в Мирабадском районе.5 комнат,два санузла.Въезд для машины,огород
$130 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 4 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся дом 4 сот.7 ком.яшнабадский рай.махалла Бехизор ор-р ресторан Янгиобад :
$178 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 9 xonalar _just_in Konimex tumani, Oʻzbekiston
Uy 9 xonalar
Konimex tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 9
Hammomlar soni 3
Maydoni 640 m²
Qavatlar soni 2
Sergelida Aeroport yaqinida 6,4 sotix yer sotiladi Uyda quyidagilar mavjud: • 6 yotoq xona…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Zarafshon, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Zarafshon, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Yotoq xonalari soni 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
Продается дом Зарафшане 19-микраёне 6 сутик ! Обращается по телефону 946757771
$75 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 111 m²
Qavatlar soni 2
Uy-joy sotiladi 1 yuz 116 m Narxi 94000$ Kontaktlar - telegram - bozor_tashkenta Ijara - a…
$94 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 1
Maydoni 6 m²
Qavatlar soni 1
$90 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 1
Maydoni 10 m²
Qavatlar soni 1
Продается участка 10 сотх сена договорная все остальные вопросы по телефону
$265 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Uy 6 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 3
Maydoni 366 m²
Qavatlar soni 2
Oilangiz uchun ideal uy qidiryapsizmi? Sizni befarq qoldirmaydigan taklifimiz bor! 'Terakzo…
$389 999
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Davrikurgan, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Davrikurgan, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Yotoq xonalari soni 3
Hammomlar soni 3
Maydoni 2 500 m²
Qavatlar soni 2
Тел: Телеграм: https://t.me/johon_z
$250 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kottej 4 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 2
Markazdan 3 km uzoqlikda, qurilayotgan studiya kottej sotamiz. Ko'chmas mulk xizmatlari takl…
$55 023
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 4
Maydoni 4 m²
Qavatlar soni 3
UI, Natratida Kurilganning homiladorligi. Hamma Kurilmish Talabarmar Rio Kiltigan. Mansil Ch…
$250 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 3 000 m²
Qavatlar soni 1
Uy sotiladi, 30 akr 4 yotoq xonasi + yashash xonasi 2 ta hammom oshxona va ovqat xonasi …
$175 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 5 m²
Qavatlar soni 1
Kiring live.net.damaged.kanalizatsiya.elektr,gaz,suv hammasi bor,yangi.7 xona,2 alohida hamm…
$65 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 8 xonalar _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 1
Zudlik bilan uy-xovli joy sotilari.    Farg‘ona viloyati Rishton tuman Qalaynov 6 ko'c…
$39 665
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
3 xonali uy Ko'l ko'rinishi
arzon
elita