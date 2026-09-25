Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Uchquduq tumani
  3. Turar joy

in Uchquduq tumani, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
kvartiralar
6
7 ob'ektlar topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 40 m²
Qavat 1/4
Chilonazr - 23-kvartal IPOTEKA berish mumkin 2 xonali 1 - qavat 4 qavatli bino Holati - o'…
$50 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 400 m²
Qavat 1/1
Chilonzor tumani Kakoshlik qo‘l silkitdi Chilonzor metro bekati piyoda masofada Uy 4 - y…
$230 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 75 m²
Qavat 3/4
Chilonzor – 9-chorak 3 - xona 3-qavat 4 qavatli bino balkon 2x6 xonalar - alohida Uy - g'is…
$73 200
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 1 xona _just_in Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 37 m²
Qavat 6/8
Yakkasaroy tumani Salamatina ko'chasi. Yangi bino J.K. Salamatina 1 - xona 6-qavat 8 qavatl…
$42 600
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 65 m²
Qavat 3/4
Chilonzor-3 dahasida, Hamza metrosi yaqinida joylashgan 3 xonali kvartira sotiladi. Kvartira…
$80 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 58 m²
Qavat 2/5
Продается Квартира. #9195 район: Мирзо Улугбек Ориентир: Ориентир Мечеть. Карасу 6. Комна…
$72 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Витрина
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Uchquduq tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 86 m²
Qavat 2/9
🏢 #New Sotiladiyning kvartirasini qurish! The Meva liftori - 24/7 ① 2-hikoya Urtada 🚪 3 Gona…
$65 650
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO Bebaho Zamin Diyori
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita