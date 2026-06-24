Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Mirzo Ulug‘bek Tumani
  3. Tijorat
  4. Ombor

in Mirzo Ulug‘bek Tumani, Oʻzbekiston omborlar

;
tijorat mulki
135
restoranlar
5
ofislar
11
Ombor Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Подземная парковка NRG Mirzo Ulugbek _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Подземная парковка NRG Mirzo Ulugbek
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 18 m²
NRG Mirzo Ulugbek turar-joy majmuasida 2 ta yer osti avtoturargohi sotiladi. Kadastr bor. Na…
$17,500
QQS
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский