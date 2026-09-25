Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Mirzo Ulug‘bek Tumani
  3. Tijorat
  4. Do'kon

Do'konlar in Mirzo Ulug‘bek Tumani, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
248
restoranlar
4
ofislar
9
Do'kon Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Do'kon 80 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon 80 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 80 m²
Qavatlar soni 1
❗️ Аренда  📍Мирзо-Улугбекский р-н  Ор-р стадион Старт Площадь : 80 м2 Этаж : 1 Кол-…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Do'kon 95 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon 95 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 95 m²
Qavat 1/4
Ялангач в Доль битонки где ЛОКОМОТИВ ПАРК готовый бизнес магазин 95 квадратов торцевой 1 эта…
$135 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zolotiy Kluchik
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring