Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Mirzo Ulug‘bek Tumani
  3. Tijorat
  4. Tashkil etilgan biznes

in Mirzo Ulug‘bek Tumani, Oʻzbekiston Tayyor biznes

;
tijorat mulki
248
restoranlar
4
ofislar
9
Tashkil etilgan biznes Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
ОФИС СОТИЛАДИ- ТЕЗКОР. _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ОФИС СОТИЛАДИ- ТЕЗКОР.
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 82 m²
Qavatlar soni 2
Тезкор равишда Офис сотилади. 1-Этаж,  ремонт қилинган, ғиштли бино, кадастр бино умумий 82 …
$130 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ "AMERICAN POOL" Современный стиль, премиум-локация, с ... _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ "AMERICAN POOL" Современный стиль, премиум-локация, с ...
Toshkent, Oʻzbekiston
Siz nima olasiz: To'liq jihozlangan xona professional amerika stollari bilan jihozlangan lo…
$44 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский