Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Mirzo Ulug‘bek Tumani
  3. Tijorat
  4. Mehmonxona

in Mirzo Ulug‘bek Tumani, Oʻzbekiston mehmonxonlar

;
tijorat mulki
135
restoranlar
5
ofislar
11
Mehmonxona Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
ПРОДАЖА ПРЕМИАЛЬНОГО ОТЕЛЯ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЖА ПРЕМИАЛЬНОГО ОТЕЛЯ
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 5 000 m²
Qavatlar soni 9
Yunusobod tumani 🌟Binoning umumiy maydoni 5000 m² 🌟Teras – 650 m² 🌟9 daraja 🌟2 ta tezyurar l…
$9,90M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring