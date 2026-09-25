Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чирчик
  3. Turar joy

Chirchiq, Oʻzbekistonda ko‘chmas mulk

;
kvartiralar
18
uyda
6
24 ob'ekt topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 54 m²
Qavat 2/9
Srochno sotiladi. Uy idealniy xolatda. Rasmda qanaqa bosa shunaqa xolatda sotiladi. Bunaqa n…
$41 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavat 12/12
Sizga ko‘chmas mulkka sarmoya kiritishning ajoyib imkoniyatini taklif etamiz - Chirchiqning …
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
OOO "ERA LUX MONTAJ"
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in 1st Khimposelok, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
1st Khimposelok, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 30 m²
Qavat 1/4
Chirchiq shahrining sokin hududidagi 4 qavatli g'ishtli binoning 1-qavatida shinam yashash u…
$36 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Kvartira 2 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 55 m²
Qavat 4/9
Srochno sotiladi. Orentir pyatsotka 3 maktabbi roʻparasida Togʻ manzarasi proektidan. Uy 202…
$38 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 55 m²
Qavat 1/4
**CHIRCHIQ OKTABR BOZOR 2 XONALI KVARTIRA 55 m² — 1-QAVAT 18 DOM **  Joylashuvi juda qula…
$34 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Français
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Azatchik, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Azatchik, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 92 m²
Qavat 4/4
Chirchikda kvartira sotiladi. 92 kvadrat, oxirgi 4 qavat, 4 xonadan iborat. Zal va 3 yotoq x…
$50 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Troitsk, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Troitsk, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 84 m²
Qavat 1/2
Продаётся просторная 3-комнатная квартира в Чирчике площадью 84 м². Квартира расположена …
$55 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 1
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 1
Kiring, yashang va dam oling. Chirchiq daryosi bo'yida uy, 6 sotix, qo'shimcha 2 sotix bog’ …
$130 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Uy 5 xonalar _just_in 1st Khimposelok, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
1st Khimposelok, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Yotoq xonalari soni 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 6 m²
Qavatlar soni 2
Продается дача! Элитный дачный поселок 6 соток по кадастру,по факту больше 2х этажный дом…
$190 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in 1st Khimposelok, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
1st Khimposelok, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 82 m²
Qavat 1/2
✨ ВАША ИДЕАЛЬНАЯ КВАРТИРА В ЧИРЧИКЕ! КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ПОЛНЫЙ УЮТ!   Вы ищете жилье…
$53 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Troitsk, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Troitsk, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 55 m²
Qavat 1/4
zudlik bilan 2 xonali kvartira sotiladi, hammomi alohida savdolashish
$36 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 245 m²
Qavatlar soni 1
Bo'stonliq tumanida tayyor dacha sotiladi. Hamma sharoitlari bilan srochna sotiladi
$85 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
One rieltor MCHJ
Aloqa tillari
Русский
Kottej 4 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Yotoq xonalari soni 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Chirchiq shahrining yashil va sokin hududida joylashgan zamonaviy 2 qavatli uy kotteji! sot…
$120 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Sayriddin Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 53 m²
Qavat 2/4
Nijniy Komsomolskda sotiladigan ikki xonali kvartiraTo'rt qavatli binoning o'rtasida joylash…
$35 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 35 m²
Qavat 3/4
Продается 1в(2)/3/4 Фируза Ориентир Глория мед 35м², имеется арендатор 45000$ Севара или пиш…
$45 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
sevara_real_estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 67 m²
Qavat 4/4
Oddiy kosmetik ta'mirlangan kvartira
$47
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 54 m²
Qavat 3/4
Продаётся 2 комнатная квартира в 3 микрорайоне, 3 этаж не торец  В квартире имеется WIFI , …
$34 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 44 m²
Qavat 2/4
O'ZINGIZNI SOTISH 1/2/4 CHIRCHIK SHAHAR 8 MIKROAYEN YANINDA DO‘KON, MAKTAB, BOG‘LAR, BOZOR…
$23 500
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 42 m²
Qavat 4/4
Kvartira sotiladi, 2 xonali, alohida yashash xonasi, yotoqxona va oshxona 7 kv. Umumiy maydo…
$25 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 78 m²
Qavat 3/5
Sotiladi 3/3/5 Karasu 6 Maydoni 78 m² Oxiri emas 85 000 dollar Sevara yoki tg ga yozing Te…
$85 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
sevara_real_estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Azatchik, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Azatchik, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 86 m²
Qavat 3/5
3 xonali kvartira sotiladi Manzil: st. Amira Temura, 64B (pasport bo'limi yonida) Qavat: 5-u…
$48 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 4 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Yotoq xonalari soni 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Qora bezakda keng 2 qavatli kottej kasalligi - to'liq to'ldirilgan jabhada va yaxshi saqlana…
$90 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Sayriddin Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 61 m²
Qavat 2/2
Shahar markazida Alisher Navoiy shoh ko'chasida 2 ta kvartira sotiladi. G'ishtli uy, 2 qavat…
$47 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 3 xonalar _just_in Aranchi, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Aranchi, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
$135 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Bog'
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
3 xonali uy Hovuz
3 xonali uy Ko'l ko'rinishi
arzon
elita