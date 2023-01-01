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Domio

Навои Айний кучаси 128
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Domio
Bizga yozing
Bizga yozing
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Kompaniya tashkil etilgan yil
Kompaniya tashkil etilgan yil
2015
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский
Veb-sayt
Veb-sayt
domio.uz
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Tavsif

Добрый день, уважаемые клиенты!)

Мы - международное агентство недвижимости "Domio".
Рады предложить вам самые качественные услуги на рынке недвижимости Ташкента.

Почему самые качественные?

А вот почему:

1. Имеем самую полную клиентскую базу - Всех храним в CRM системе.
2. Сертифицированы Агентством по Управлению Государственными Активами - Учились, сдавали экзамены и получали официальные государственные сертификаты.
3. Собираем уникальную аналитику рынка - Единственное агентство в Ташкенте, имеющее собственные IT-решения для сбора информацию по рынку недвижимости.
4. Работаем по договору - Гарантируем качество и конфиденциальность.
5. Профессионально инвестируем в недвижимость - Подберем самый выгодный объект в бюджете от 30тыс$ до 10млн$.
6. Единственные в Ташкенте имеем опыт работы с недвижимостью от 10млн$ - И опыт работы с участниками списка Forbes.
7. Мы эффективно ПРОДАЁМ, а не рекламируем - Поэтому зарабатываем для наших клиентов больше денег, чем другие агентства.
8. Работаем на международных рынках - ОАЭ, Турция, Северный Кипр и другие страны.

Мы всегда на связи и к вашим услугам!)

Yangi binolar
Hammasini tomosha qiling 1 yangi bino
Turar-joy choragi Nasl Dahasi
Turar-joy choragi Nasl Dahasi
Past Dargʻom tumani, O‘zbekiston
dan
917,63M soʻm
Taslim bo'lish: 2025
Agentlik: Domio
“Nasl Dahasi” - новый жилой комплекс бизнес - класса расположен на современной территории Ташкента и отличается от остальных своей неповторимой архитектурой. Здание построено в стиле Art Deco. Основные элементы в виде арки и панорамные окна придают ему еще больше элегантности. Наряду с красивым видом созданы современные условия, позволяющие жильцам чувствовать полный комфорт в своем доме. Покупая в этих домах, вы получаете возможность жить в прекрасной атмосфере. Главные особенности ЖК “Nasl Dahasi” Поскольку комплекс расположен в развитом районе города, он имеет богатую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру. Метро, учебные заведения, рестораны, медицинские учреждения и торговые центры находятся в нескольких минутах ходьбы. Условия и удобства во дворе здания одинаково понравятся взрослым и детям. Во дворе есть современная оборудованная детская площадка и workout зона. Прогулочная дорожка с ландшафтным дизайном также придает двору еще больше красоты. У вас будет возможность прогуляться здесь на свежем воздухе и пообщаться со своими близкими. Также есть парковка, чтобы не было проблем с размещением ваших автомобилей. Квартиры ЖК “Nasl Dahasi” 12-этажный комплекс состоит из 6 корпусов общей площадью 50 000 м². Представляет собой кирпичные квартиры 3-х разной планировки с высотой потолка 3 метра. В каждой квартире есть автономная система отопления. Комплекс оснащен 6 скоростными лифтами. Также, проектом предполагается расширение территории застройки благодаря сносу 2-этажных соседних зданий. 
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Ko'chmas mulk ko'chmas mulk agentligi – 2020 yildan beri Toshkent shahridagi ko'chmas mulk bozorida Toshkent shahridagi ko'chmas mulk bozorida ixtisoslashgan yosh ko'chmas mulk agentligi.

Alliance Estate – ma'lum bir vaqtda umumiy maqsadlarga erishish uchun rieltor va mijoz o'rtasida ittifoq vazifasini bajaradi.

Biz barcha turdagi xizmatlarni taklif etamiz: Toshkentdagi turar-joy va tijorat ko'chmas mulkini ijaraga berish, sotib olish, sotish.

Ob'ektlar bizning ma'lumotlar bazamizda to'liq taqdim etilgan, har xil turdagi ko'chmas mulk uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud.

Biz Toshkentdagi yangi binolarda ko'chmas mulk xizmatlarini ko'rsatamiz.

Bizning agentlarimiz siz uchun eng yaxshi variantlarni tanlaydilar va bitimni iloji boricha ishonchli va tez yakunlaydilar!