Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Зангиатинский район
  3. Turar joy

in Zangiota Tumani, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
Nazarbek
20
47 ob'ektlar topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Ahmad Yasawi, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Ahmad Yasawi, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 65 m²
Qavat 4/8
Ибн сино Пальма ортида янги новостройка. 8 каватли дом 4 чи кават 2 хона 65 кв² Яп янги уй.…
$69 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 1
Sotaman : 3,5 sotix yerdagi 5 xonali korobka uy. Uy 5 xona, oshxona, hojatxona va yerto'lada…
$67 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Zangiata, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 60 m²
Qavat 1/7
Shoshilinch sotiladi Yang tuman tushmoqda 3A .3/1/7. 60 m² Mumkin bo'lgan ipoteka Or-r me…
$68 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 1
Sotaman : 3,5 sotix yerdagi 5 xonali korobka uy. Uy 5 xona, oshxona, hojatxona va yerto'lada…
$68 282
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Eshanguzar, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Eshanguzar, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 152 m²
Qavatlar soni 2
Zangiotin tumanida 5 xonali uy sotiladi. ID R0047 ID: R0047 5 xonali uy sotiladi Yashash ma…
$160 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 8 xonalar _just_in Tarnau, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Tarnau, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Hammomlar soni 1
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 2
30x33 metr fasadli 8 xonali 10 sotix ikki qavatli turar joy er uchastkasi sotiladi. Barcha q…
$170 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 2
Nazarbek To'siq mahallasi 7 sotix 7 hone 2 qavat kadastr maydoni 6 sotix 500 kv.m Narxi: 87…
$86 985
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 3 xonalar _just_in Eshanguzar, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Eshanguzar, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 67 m²
Qavat 6/9
Тошкент шаҳри, Янги Ҳаёт туманида квартира сотилади 2019 йилда қурилган янги уйда жойлашг…
$66 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Zangiata, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 65 m²
Qavat 4/12
Zangatinskiy rayon Mexnat 2-Xona 65 kvardat 4 etaj 12 etajka Narxi: 65.000$
$64 945
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 6 xonalar _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Zangiata, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 2
Hasanbay Tosh. Tuman 2,9 sotix 6 xonali 4 ta hammom 220 m2 75% tayyor zudlik bilan 150 000$…
$150 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 120 m²
Qavatlar soni 1
Nazarbek, tekstil, tarozi 1,6 yuzlab 4 ta dam olish xonasi, 1 ta yuvinish xonasi, 2 ta hamm…
$52 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 15 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 15 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 15
Hammomlar soni 2
Qavatlar soni 2
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
agro
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 2 m²
Qavatlar soni 1
Nazarbek Tarnovda yengi qurulgan 1.8 sotuli yevro remont hovli kotta koʻchadan 100 metr kirg…
$87 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 6 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 6 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
999962040 - Nazarbek Tumani Mevazor mahallasi Totli qoziq 15 y - O‘rentir: Beshqo‘rg‘on meta…
$92 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 3
Maydoni 3 m²
Qavatlar soni 1
Срочно продается участок: - Зангиатинский район  - Назарбек Харакат - площадь участка: …
$90 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 3 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 130 m²
Qavatlar soni 1
Nazarbek tokzord 1.3 sotix shnamgina uy 3 ta hona 2 hammom va oshxona kuchaga 30 m qushnila …
$54 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Bozsu, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Bozsu, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Hammomlar soni 2
Maydoni 166 m²
Qavatlar soni 2
Sotilgan: yozgi uy / / p> (Yosh leninchi) ▪ Maxal Ahmad Yassaviyning Zangiota tumani ▪ M…
$130 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Toshkent Halol Uy-joy savdo
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Ramadan, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Ramadan, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 180 m²
Qavatlar soni 1
$130 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar _just_in Bozsu, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 4 xonalar
Bozsu, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 150 m²
Qavat 2/2
♪ TOSHKEN TUMANI, Qizgadok Maulalasida #Nedi Siledi binosi Ⓜ️ 4 GHA, 1-0 kvatlar, 4 o'natli…
$114 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Toshkent Halol Uy-joy savdo
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Urtaaul, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Urtaaul, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 5/5
Zangi-Ota Ziyith Jaakinda 3-4 Hon kilngan Yengi ta'mirlash podshoni 62 kV Gishdan Kurlov
$52 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 1
999951030 - Toshkent Tumani Oltintepa - Orentir: Toshmi Ramazondan keyin - Maydoni: 3 yuz -…
$123 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский
Uy 4 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 3 m²
Qavatlar soni 1
999957040 Nazarbek - Toshkent viloyati Nazarbek Mevazor mahallasi - Maydoni: 2,5 sotix - Xo…
$78 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Urtaaul, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Urtaaul, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 2 m²
Qavatlar soni 1
999957040 Zangiota - Zangiota tumani, Tariq teshar mahallasi, Yo‘g‘du ko‘chasi 25-uy - Mo'lj…
$97 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 4 xonalar _just_in Zangiata, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Zangiata, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 3/4
Занги-ота зиёритгох яакинда  3-4 хона килнган енги ремонт килнган 62 кв гишдан курлган  Бе…
$53 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Urtaaul, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Urtaaul, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 6 m²
Qavatlar soni 1
999957040 - Zangi ota Tumani Tuyabo‘g‘iz mahallasi Toshkent kuchasi Belgilangan joy: Solnich…
$116 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся участок в Ташкентской Области Назарбек угловой 4 сот. 5 комнат Обращаться по номеру:
$75 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
HUMO_GOLD
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 3
Sotish uchastka Vaziyat qo'pol tugatish Maydoni 4 akr podval bor Boshlanish narxi 180.000
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Elite Estate Broke
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 4 xonalar _just_in Urtaaul, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Urtaaul, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 2
#Учаска Сотилади Тошкент тумани Коксарой ТошМи постан 3 км кирганда Майдони:3 Сотих Хоналар …
$145 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamonaviy Uylar
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 270 m²
Qavatlar soni 1
999951030 - Toshkent Tumani Oltintepa - Orientir: Toshmi postidan 3 km Kirganda - Maydoni: …
$113 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Harakat, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Harakat, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 2 m²
Qavatlar soni 1
$120 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ibrohim Real Estate
Aloqa tillari
Русский

Mulk turlari in Zangiota Tumani

kvartiralar
uyda

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Bog'
arzon
elita