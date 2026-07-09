Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Turar joy
  4. Ko'p darajali kvartiralar
  5. Teras

Ko'p darajali kvartiralar teras bilan in Yunusabad district, Oʻzbekiston

;
Ko'p darajali kvartiralar Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Ko'p darajali kvartiralar 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 410 m²
Qavat 9/11
Gabus, Ts2 Dupleks 3-darajali - Or-r Oloy bozori - 5/9-10-11/11 - 155m2 (kadastr bo'yicha) +…
$420,000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha

Ko'chmas mulk parametrlari

tog 'manzarasi bilan
arzon
elita