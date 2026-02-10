Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Tijorat
  4. Ombor

Omborlar in Yunusabad district, Oʻzbekiston

tijorat mulki
84
mehmonxonlar
3
ofislar
5
tayyor biznes
5
Ombor Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Цех Хасанбой 1000 кв 6 боксов! _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Цех Хасанбой 1000 кв 6 боксов!
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 000 m²
Продается цех в Хасанбае.  Готовых 6 боксов. Электроснабжение, газ, вода имеется. 3 сотки…
$370,000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Rizomulk kompaniyasining yetakchi mutaxassisi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring