Kafe va restoranlar sotish in Yunusabad district, O‘zbekiston

Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Tijorat
  4. Restoran

in Yunusabad district, Oʻzbekiston kafe, bar yoki restoran uchun maydonlarni sotish

;
tijorat mulki
250
mehmonxonlar
7
ofislar
9
do'konlar
3
Ko'proq ko'rsatish
Restoran Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Продается Ресторан Кафе 2000м2 ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Ресторан Кафе 2000м2 ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 000 m²
Qavatlar soni 3
ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН РЕСТОРАН+ТУРЕЦКИЙ +ИТАЛЬЯНСКАЯ БРЕНДА - Этажность : 3 - Площадь - 200…
$2,20M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Полдается Ресторан кафе С Арендатором Юнусабадский район _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Полдается Ресторан кафе С Арендатором Юнусабадский район
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 1
Yunusobod Restoran kafe 1 qator - Orr Yunusobod, Bodamzor metro - gektar - 6 - Fasad 15m Chu…
$1,30M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring