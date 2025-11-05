Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
Studiya kvartiralari hovuz bilan in Yashnabad District, Oʻzbekiston

1 ob'ekt topildi
Studiya kvartirasi 1 xona _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Studiya kvartirasi 1 xona
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 30 m²
Qavat 15/30
$111,000
QQS
Telegram
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Ko'chmas mulk parametrlari

